Cœur de ville en lumière maintenu samedi à Montpellier malgré les manifestations annoncées

Le maire Michaël Delafosse refuse d'annuler la dernière soirée de Cœur de ville en lumière à Montpellier, sous haute sécurité, face au risque de manifestation.

Cœur de ville en lumière, le grand rendez-vous de l'automne, est maintenu à Montpellier pour sa dernière soirée, prévue samedi 14 novembre, malgré l'annonce de manifestations dans la ville. L'événement illumine les façades du centre-ville depuis le jeudi 12 novembre. Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, a exclu toute annulation.

La soirée de clôture débute à 18 h 30. L'événement, très populaire, attire 500 000 visiteurs en trois jours et doit s'achever samedi soir avec ce dernier temps fort. Il se déroule sous haute sécurité, car des rassemblements sont annoncés dans la ville au même moment.

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Un dernier week-end placé sous haute sécurité

La Préfecture mettra en place un important dispositif de sécurité pour encadrer la soirée de samedi 14 novembre. Ce dispositif est dimensionné pour encadrer une éventuelle manifestation, mais aussi la présence du public attendu.

Le public attendu est très nombreux, puisque l'événement devrait attirer plus de 500 000 personnes en trois jours. Cette affluence est au cœur de l'organisation de la sécurité, dans un centre-ville où les façades et les espaces de déambulation sont particulièrement fréquentés.

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Le maire défend la fête face aux tensions

Michaël Delafosse affirme ne pas croire que des personnes s'en prennent à une fête qui fait du bien aux Montpelliérains. Il estime qu'un rendez-vous aussi populaire et familial ne doit pas être saccagé.

Le maire fait confiance à ce qu'il décrit comme l'intelligence de la majorité, qui manifeste dans le calme selon lui. Pour le reste, il considère qu'une minorité ne doit pas prendre en otage Cœur de ville en lumière.

Des affrontements près de La Comédie depuis plusieurs semaines

Depuis plusieurs semaines, le samedi en fin de journée, La Comédie et ses alentours sont le théâtre d'affrontements sur fond de colère sociale. Ces tensions coïncident avec le moment où la soirée de clôture doit se dérouler.

Le risque évoqué est que des gaz lacrymogènes viennent se mêler au spectacle en son et lumière. Cette perspective a conduit à poser la question d'une annulation de la dernière soirée, question que le maire Michaël Delafosse juge impensable.