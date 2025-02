Cœur de Pirate révèle une perte auditive soudaine et prend un message de sensibilisation

La chanteuse Cœur de Pirate a partagé auprès de ses fans sur TikTok une inquiétante nouvelle concernant sa santé : une perte auditive soudaine et inexpliquée de son oreille gauche. Dans une vidéo, elle explique ses symptômes et le diagnostic reçu, soulignant l'importance de prendre soin de son audition et de consulter un professionnel en cas de problèmes.

Le 4 février, Béatrice Martin, connue sous le nom de scène de Cœur de Pirate, a partagé une nouvelle préoccupante concernant sa santé via une vidéo TikTok. Au cours de quelques semaines, la chanteuse a subi une importante perte d'audition de l'oreille gauche, nécessitant désormais l'utilisation d'un appareil auditif. \Dans la vidéo, elle présente avec légèreté son appareil auditif, le qualifiant de « très discret et très mignon », avant d'expliquer ce qui lui est arrivé.

L'été dernier, l'artiste québécoise a commencé à ressentir de forts acouphènes, accompagnés d'une sensation d'oreille bouchée, qu'elle a d'abord attribuée à une otite. Cependant, après consultation, le médecin n'a rien détecté et l'a orientée vers un ORL, qu'elle n'a pu voir qu'en septembre. Entre-temps, elle a constaté une diminution progressive de son audition. \« Quand mon mari me parlait, je ne comprenais pas, je ne percevais plus certains bruits », confie-t-elle. Lors de son rendez-vous, le diagnostic tombe : une perte auditive modérée à sévère de l'oreille gauche, affectant particulièrement les basses fréquences. « Ça s'appelle une perte subite de l'audition, c'est quelque chose de totalement aléatoire qui m'est arrivé sans prévenir », explique-t-elle. Ce phénomène est d'autant plus surprenant que l'artiste a toujours pris soin de son audition en portant des protections auditives lors de concerts et d'expositions à des sons forts. \Le témoignage de Cœur de Pirate soulève une question importante : est-il possible de perdre soudainement son audition ? Pour en savoir plus, nous avons consulté le Dr Amine Harichane, spécialiste en otorhinolaryngologie. Selon lui, il existe deux situations distinctes pouvant expliquer ce type de perte auditive. La surdité brusque, qui peut survenir à tout âge, notamment chez les adultes et les personnes âgées, est caractérisée par une perte auditive de plus de 30 décibels qui survient en moins de 72 heures. Elle est souvent causée par une infection virale, un problème de pression (comme en plongée ou en altitude) ou une autre cause inflammatoire. Dans ces cas, une prise en charge rapide par des corticoïdes peut améliorer la situation et protéger l'oreille. \Dans le cas de Cœur de Pirate, le Dr Harichane penche plutôt pour une surdité progressive qui aurait été diagnostiquée tardivement, plutôt qu'une perte soudaine. « Le fait qu'elle porte un appareil auditif suggère qu'aucun traitement médical ou chirurgical ne pouvait corriger la perte. Cela arrive souvent lorsque l'on découvre tardivement une surdité évolutive », explique-t-il. Ce type de perte auditive passe souvent inaperçu, en particulier lorsqu'elle est unilatérale (touchant une seule oreille), car l'oreille saine compense naturellement le déficit. « Beaucoup de personnes vivent ainsi toute leur enfance avec une surdité progressive sans s'en rendre compte, et ce n'est qu'à l'âge adulte qu'elles réalisent l'ampleur du problème », souligne-t-il. \Que ce soit soudain ou progressive, la perte auditive de Cœur de Pirate rappelle l'importance de prendre soin de son audition





