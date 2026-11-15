C’est officiel, cette TV LED très bien notée passe à moins de 90 euros pour le début du Black Friday

La TV LED Continental Edison de 32 pouces est en promotion sur Cdiscount pour seulement 89,99 euros lors du Black Friday.

La vie familiale implique souvent des compromis difficiles, notamment lorsqu'il s'agit de partager des divertissements autour d'un unique écran. Dans de nombreux foyers, la présence d'un seul téléviseur engendre fréquemment des conflits d'usage, que ce soit pour choisir un film ou pour attribuer la manette de jeu vidéo.

Pour répondre à cette problématique courante, notamment dans les logements aux surfaces réduites ou pour équiper la chambre d'un adolescent, la TV LED Continental Edison de 32 pouces constitue une solution pragmatique et économique. Avec une diagonale de 81 centimètres, cet appareil compact ne prend pas beaucoup de place tout en offrant une expérience visuelle satisfaisante grâce à sa dalle haute définition rétroéclairée par technologie Direct LED.

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La résolution de 1 366 par 768 pixels assure une image nette, tandis que la compatibilité avec les formats HDR, incluant HDR10, HDR10+ et HLG, permet aux utilisateurs de consoles de jeu de profiter de contrastes plus profonds et de couleurs plus vives. Dotée de deux ports HDMI et de deux ports USB, cette télévision offre une polyvalence de connexion appréciable pour brancher diverses sources multimédias.