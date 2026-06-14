C'est la libre-antenne du dimanche midi : débat en direct avec Stephen Brun et son équipe

Chaque dimanche, de 13h à 15h, l'émission de libre-antenne de Stephen Brun invite les auditeurs à participer aux débats sur l'actualité sportive et culturelle avec Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et leurs invités. Au programme : analyses, réactions et échanges en direct.

L'émission 'C'est la libre-antenne du dimanche midi' propose un espace d'échange et de débat en direct avec Stephen Brun et son équipe, composée d' Alexandre Biggerstaff , Maxime Pauty et Erwan Abautret , ainsi que divers invités.

Diffusée chaque dimanche de 13h00 à 15h00, cette tranche de deux heures place les auditeurs au cœur des discussions, leur permettant d'intervenir librement sur des sujets d'actualité, de sport, de société et de culture. La formule favorise une interactivité totale, créant un dialogue dynamique entre les animateurs, les experts et le public.

L'extrait fourni illustre le format participatif où des thèmes variés sont abordés, des enjeux de la Coupe du Monde de football et les performances de l'équipe de France, aux analyses sportives pointues comme l'avis de l'ancien joueur de NBA Ronny Turiaf sur la finale, ou encore les perspectives du joueur de tennis Alexander Zverev. L'émission se distingue par sa capacité à traiter l'actualité chaude avec des intervenants spécialisés, comme Arthur Perrot pour les dossiers extra-sportifs des Bleus, ou Eric Salliot pour les enjeux d'un match clé.

Ce rendez-vous radiophonique s'impose comme un lieu de débat vivant où l'opinion des auditeurs compte autant que l'expertise des chroniqueurs, reflétant les préoccupations du moment dans une ambiance conviviale mais rigoureuse





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