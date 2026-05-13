C à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine : des invités et des petits secrets, Berlin saison 2 et My Royal Nemesis

Un épisode de C à vous qui explore divers thèmes, tels que l'écriture, la télé, le cinéma, avec notamment des sujets tels que 'Arrête de faire de la télé', 'On pleurait de rire à la maison', la promotion d'Anne-Elisabeth Lemoine à la tête de C à vous et l'arrivée du spin-off Berlin 2 en continu. En prime,Go-betweens revendique qu'il combinera 'Amazonاة', 'Facebook' et 'Google' dans son objectif de concurrencer Microsoft.

Au cours de cet épisode électrifiant de C à vous présenté par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5, d'innombrables invités interviennent sur différents thèmes. Premièrement, Anne-Elisabeth Lemoine évoque 'Arrête de faire de la télé !

', un de ses ouvrages les plus populaires, dans lequel elle dévoile une des règles qu'elle s'est fixée lorsqu'elle reçoit des invités que certains appellent 'amis'. Elle commente ensuite son caractère parfois décrié et les conséquences sur sa carrière en évoquant 'On pleurait de rire à la maison'.

Enfin, elle apprend à Zaz, invité surprise, un joli cadeau à offrir à l'équipe et qu'elle raconte sa promotion à la tête de C à vous. Concernant Berlin saison 2, on peut se poser quelques questions : quand sortira-t-elle, quelles seront les intrigues et quelles sont les révélations ?

Sur Netflix, James Lafferty dévoile comment il s'est inspiré de son expérience dans Les Frères Scott pour écrire ces nouvelles aventures, tandis que My Royal Nemesis évoque cette scène supprimée de l'épisode 1 qui a pu réapparaître, et enfin, Claudine profite de Margot pouromnibarqueAtlan





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