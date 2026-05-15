BYers se lancent dans la dernière quête de la saison

Les BYers, avec 11 éléments, entament la dernière quête de la saison en play-offs. Ils devront remporter le titre de champion pour retrouver l’Elite 2. Orchies est une grosse équipe avec l’un des meilleurs intérieurs du championnat. L’intérieur fosséen et ses partenaires seront épaulés par André Norris, un poste 3 qui tournait à près de 17 points de moyenne avec la réserve du SCABB en NM1.

Déjà les bonnes nouvelles, Mounir Bernaoui et Tom Dary-Sagnes seront bien du voyage à Orchies . L’Américain Norris, présent depuis lundi à l’entraînement a également reçu le feu vert et sa qualification.

C’est donc avec 11 éléments que les Provençaux se lancent dans cette campagne de play-offs. Les données du problème sont simples : une place de finaliste pourrait suffire si c’est Le Havre qui s’extirpe de l’autre côté du tableau. Sinon, il faudra remporter le titre de champion pour retrouver la saison prochaine l’Elite 2. On sait que les play-offs, c’est intense.

C’est gagner ou mourir. Orchies est une grosse équipe avec l’un si ce n’est le meilleur intérieur du championnat (Joe Burton, Ndlr). On aura du boulot. Il faut montrer qu’à l’extérieur, on peut gagner même si nous avons été en difficulté en déplacement lors des derniers matches', confie Yannis Mendy qui a disputé 37 des 40 matches disputés en championnat.

Nous avons encore tout dans les mains pour cet objectif de montée. Pour le club, pour les supporters. Cela se voit qu’il y avait de l’engouement ces dernières années, que Fos est l’équipe de la région. Cela nous tient à cœur de le faire.

Il peut shooter, driver… L’intérieur fosséen et ses partenaires seront épaulés dans leur tâche par l’arrivée de André Norris, un poste 3 qui tournait à près de 17 points de moyenne avec la réserve du SCABB en NM1. Ce qui est derrière est derrière. On est focus sur ce qui arrive : Orchies. On fait ce métier pour faire ces matches-là.

Il y a une adrénaline supérieure aux matches classiques du championnat. Il faut la transformer en énergie positive, en vigilance accrue. Une nouvelle quête, la dernière de la saison, que les 'BYers' abordent avec l’avantage du terrain. Perfé dès le premier match en déplacement serait forcément idéal histoire de s’enlever de la pression lors du retour à la Halle Henri-Giuitta.

LES RENCONTRES :Lorient (8) - Le Havre (1) - 20hOrchies (7) - Fos (2) - 20hTours (6) - Mulhouse (3) - 20hTarbes (4) - Levallois (5) - 20h3





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