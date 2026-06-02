BYD Seal 06 GT 2026 : l'électrique compacte qui charge en 5 minutes

Découvrez la BYD Seal 06 GT 2026, une berline compacte électrique équipée de la batterie Blade 2.0 et de la technologie Flash Charging, capable de récupérer une charge en seulement cinq minutes. Avec son design inspiré du concept Ocean-M, ses nouvelles teintes et son habitacle repensé, elle promet de séduire. Tarif de base à 128 900 yuans (~16 225 €).

La BYD Seal 06 GT 2026 est une berline compacte électrique qui fait beaucoup parler d'elle. Affichée à partir de 128 900 yuans, soit environ 16 225 euros, elle intègre la toute nouvelle batterie Blade 2.0 et la technologie Flash Charging capable de récupérer une charge en seulement cinq minutes.

Avec un moteur de 268 chevaux, elle promet des performances honorables. J'ai pu l'approcher en Chine et découvrir ses évolutions.

Elle n'est pas une révolution radicale dans la gamme BYD, mais elle perfectionne le langage stylistique initié par le concept Ocean-M. Pour 2026, l'arrivée de la batterie Blade 2.0 et de la charge ultra-rapide, pouvant délivrer jusqu'à 1 500 kW, la place au même niveau technologique que des modèles plus haut de gamme comme la Han L. Deux nouvelles teintes font leur apparition : Aurora Purple et Portia Rose Red, accompagnées de jantes noires et d'étriers de frein rouges. Le lidar devient optionnel sur la finition haut de gamme, logé derrière une signature lumineuse bleutée indiquant la conduite assistée God's Eye.

Au niveau du design, la face avant reprend les codes du concept Ocean-M avec des optiques effilées en forme de virgule donnant un regard acéré. La calandre pleine est standard sur l'électrique, avec une prise d'air factice à trois sections qui structure le bouclier. BYD adopte ici une esthétique plus sobre et mature, moins ostentatoire que sur l'Atto 3 ou la Seal. De profil, les surfaces tendues et les biseaux marqués rappellent les berlines sportives germaniques.

L'empattement de 2,82 mètres est visuellement allongé par des porte-à-faux réduits, et la ligne de toit fuyante donne une silhouette de semi-fastback avec un coefficient de pénétration estimé à 0,248. La poupe reprend les signatures en virgules avec une vitre arrière fine. Le gabarit est généreux : 463 cm de long, 188 cm de large, 149 cm de haut, soit plus longue qu'une Volkswagen Golf de 32 cm et plus courte qu'une Tesla Model 3 d'environ 25 cm.

L'arrière séduit avec le double indicateur de frein sur le spoiler de toit (venu de Denza) et le diffuseur arrière avec feu antibrouillard central. On trouve à droite le logo Godeye B encadré de rouge et à gauche l'éclair vert Flash charge. À bord, on retrouve l'écran tactile central de 40 cm et le combiné numérique de 24 cm face au conducteur.

La grande nouveauté ergonomique est le déplacement du sélecteur de vitesse derrière le volant, sous forme de commodo, libérant la console centrale pour des rangements plus généreux, deux porte-gobelets et un chargeur sans fil à induction. C'est un gain quotidien, même si la suppression d'un sélecteur physique sur le tunnel central peut dérouter. La planche de bord utilise des matériaux souples au toucher sur la quasi-totalité des zones accessibles. Le volant à trois branches est trop mou, manquant de fermeté.

Le confort des sièges est en demi-teinte : le galbe est bien dessiné, les perforations sur les versions ventilées apportent un confort thermique, mais le rembourrage manque d'épaisseur, rappelant un siège d'avion sur longs trajets. Le système d'infodivertissement DiLink est fluide et compatible Apple CarPlay





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