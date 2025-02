Burger King D'Auch Évacué suite à Une Sortie de Fumee

Un restaurant Burger King situé à Auch, dans le Gers, a été évacué et fermé vendredi après-midi suite à une sortie de fumée provenant d'un boîtier électrique. Les employés d'Enedis ont procédé à la coupure du courant et ont identifié un échauffement sur un module fusible. Le restaurant a dû rester fermé pendant plus de deux heures, ce qui a entraîné une perte de revenus.

Ce vendredi 14 février, le restaurant Burger King situé au 100 impasse du rond-point des Justes, à Auch , dans le Gers , a été évacué suite à une sortie de fumée . « Des clients m’ont prévenu qu’il y avait de la fumée qui s’échappait d’un boîtier électrique au niveau du rond-point, alors j’ai évacué tout le monde, salariés et clients, et appelé les pompiers sans tarder », assure George Mari, directeur de l’établissement. Aux alentours de 13 heures, le restaurant a ainsi cessé de fonctionner.

Des employés d’Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, se sont rendus sur place et ont procédé à la coupure du courant. « Il y a eu un échauffement au niveau du module fusible C400, ce qui a provoqué la fumée vue par les clients », indique l’un d’eux. « On va devoir chiffrer tout ça ». Selon les techniciens, cet échauffement pourrait être dû à un défaut de fabrication ou de serrage. « Nous ne sommes sûrs de rien pour l’instant », précisent-ils. Peu après 14 heures, les deux électriciens étaient en train de changer ce module, qui sert à déclencher la coupure électrique de l’établissement. « Nous avons ici trois possibilités de coupure », explique-t-on. L’intervention a nécessité plus de deux heures. « Nous avons été obligés de fermer, de demander aux clients de quitter l’établissement, c’est tombé en plein rush donc il va falloir qu’on chiffre tout ça », regrette le directeur du fast-food.





