Bunch of Sports Talk Show

C’est la libre-antenne du dimanche midi ! Attablez-vous et venez débattre avec la joyeuse bande de Stephen Brun tous les dimanches entre 13h00 et 15h00.

Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l’émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités. - Après le forfait d’Arthur Fils, le Stephen Brunch s’interroge sur les chances françaises. Stephen mise sur Terence Atmane ! - Qui peut faire douter Sinner ?

Stephen pense que Zverev est le plus à même de rivaliser avec le monstre italien. Eric et Flo Serra pensent que Ruud sera difficile à battre. - L’UBB double champion d’Europe ! Stephen s’interroge sur la différence de niveau des Bordelais entre la Champions Cup et le TOP.

- Même si ça ne sauvera pas la saison, Stephen veut voir l’OM en Europa League la saison prochaine ! Pour Flo Germain, une qualification serait salvatrice pour la saison suivante..





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