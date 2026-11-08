Bultex Black Friday 2026 : Le surmatelas Memomax 7 à -32%

Profitez du Black Friday 2026 chez Bultex pour acquérir le surmatelas Memomax 7 à partir de 243,40 euros. Une offre valable du 2 novembre au 6 décembre.

Bultex réalise une opération promotionnelle majeure durant la période du Black Friday 2026, qui s'étend officiellement du 2 novembre au 6 décembre 2026. L'enseigne propose des réductions significatives sur sa gamme de literie, avec une mise en avant particulière du surmatelas Memomax 7. Cet article de confort est proposé à un prix initial de 362 euros et est désormais disponible à partir de 243,40 euros, représentant une remise immédiate de 32 pour cent.

Caractéristiques techniques du Memomax 7

Le surmatelas Memomax 7 se distingue par son épaisseur remarquable de 7 cm de mousse à mémoire de forme. Cette densité de matériau assure un accueil souple qui s'adapte parfaitement à la morphologie du dormeur. L'effet enveloppant généré permet une redistribution optimale des zones de pression sur tout le corps. Le revêtement textile qui recouvre l'équipement est spécifiquement conçu pour être respirant. Cette propriété favorise une aération constante durant la nuit pour limiter la surchauffe. Le tissu intègre également une propriété antidérapante pour maintenir l'accessoire fermement en place. Cette sécurité est essentielle même pour les dormeurs qui bougent fréquemment durant leur sommeil.

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Sécurité et certifications sanitaires

Bultex accorde une importance capitale à l'hygiène et à la santé publique pour ce produit spécifique. Le surmatelas Memomax 7 bénéficie d'un traitement préventif contre les acariens et les bactéries. Cette protection est indispensable pour garantir une qualité d'air intérieur optimale dans la chambre. Le fabricant a obtenu le label Oeko Tex Standard 100 pour cet accessoire de literie. Cette certification internationale confirme l'absence de substances nocives pour la santé humaine. Le respect de ces normes rassure les consommateurs soucieux de leur bien-être physiologique. Le prix réduit de 243,40 euros rend cette certification accessible à un large public.

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Panoplie complète des remises Bultex

L'offre Black Friday 2026 de Bultex ne se limite pas au seul surmatelas. La marque applique une remise de 40 pour cent sur le matelas SINGULAR. Le matelas UNIVERSAL bénéficie également d'une promotion attractive avec 40 pour cent de réduction. L'oreiller SPECIAL CERVICALES est proposé avec 30 pour cent de baisse sur son prix catalogue. Le protège-matelas COTON DOUX suit la même tendance de réduction à 30 pour cent. Le titre de lit THERA complète cette sélection avec une remise équivalente de 30 pour cent. Ces promotions s'appliquent sur l'ensemble de la période définie par l'enseigne.

Modalités de paiement et disponibilité

La facilitate de l'acquisition est un aspect crucial de la stratégie commerciale de Bultex. L'entreprise permet aux clients de régler leur commande en trois ou quatre fois sans frais. Cette option de paiement fractionné allège la charge financière immédiate pour l'acheteur. Elle est particulièrement pertinente pour des articles d'une valeur de 362 euros ramené à 243,40 euros. La disponibilité des stocks reste un point de vigilance pour les consommateurs. L'opération prend fin définitivement le 6 décembre 2026 à minuit. Les achats doivent être finalisés avant cette date limite pour bénéficier des tarifs annoncés.