Bultex : 3 solutions pour un sommeil réparateur et un confort optimal

Découvrez les meilleures offres Bultex sur le matelas Efficient, l'oreiller Duo et le surmatelas Memomax 7. Améliorez votre qualité de sommeil avec ces produits certifiés.

Un environnement de couchage adapté et des équipements de literie de qualité constituent les fondations essentielles d'un bon sommeil nocturne. Des solutions concrètes existent pour corriger les désagréments liés à une surface de couchage inadaptée ou à un matelas trop ferme. La marque Bultex propose aujourd'hui une gamme de produits conçus pour répondre à diverses attentes en matière de confort et de soutien corporel. Ces solutions permettent d'optimiser la qualité du repos sans nécessiter le remplacement intégral de l'ensemble du mobilier de chambre.

Bultex propose des solutions de literie adaptées

Des matelas trop fermes ou des oreillers manquant de soutien peuvent sérieusement nuire au confort nocturne et à la récupération physique. Pour pallier ces problèmes, la marque française met à disposition plusieurs produits phares. Le matelas Energizing bénéficie d'une réduction de quarante pour cent, tandis que le modèle Efficient offre également une remise similaire. Le surmatelas Memopower et l'oreiller Memoform sont proposés avec trente pour cent de réduction, le sommier Vigoroso et le protège-matelas anti-pousses de lit profitant respectivement de ces tarifs préférentiels. La couette Temperee voit son prix diminuer de trente euros, offrant ainsi un budget maîtrisé pour renouveler sa literie.

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Le matelas Efficient offre un soutien ferme

Le matelas Efficient se distingue par une épaisseur de dix-neuf centimètres et une mousse Bultex nano d'une densité de trente-trois kilogrammes par mètre cube. Cette composition assure un soutien ferme et durable, idéal pour les personnes recherchant une stabilité optimale. Le produit est réversible pour s'adapter aux saisons, avec une face été favorisant une meilleure aération et une face hiver conservant la chaleur. Un traitement anti-acariens et antibactérien complète ses atouts sanitaires. La certification OEKO-TEX STANDARD 100 garantit l'absence de substances indésirables pour la santé. Cette référence est proposée à partir de trois cent quarante-huit euros, au lieu de cinq cent quatre-vingts euros pour une dimension de quatre-vingts centimètres sur cent quatre-vingts.

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L'oreiller Duo assure un confort moelleux

L'oreiller Duo contient un garnissage en fibres siliconées composées de cent pour cent de polyester. Cette structure offre un accueil souple et gonflant, adapté à différentes positions de couchage. L'enveloppe entièrement en coton apporte une douceur naturelle au contact de la peau. Facile à entretenir, le produit se lave en machine à quarante degrés Celsius. Son traitement antibactérien et anti-acariens facilite la maintenance de la literie. Disponible en formats quarante par soixante centimètres ou soixante par soixante centimètres, le lot de deux oreillers est proposé à cinquante-deux euros cinquante au lieu de soixante-quinze euros.

Le surmatelas Memomax 7 ajoute de la douceur

Le surmatelas Memomax 7 vient enrichir un matelas existant avec une couche de mousse à mémoire de forme. Cette mousse présente une épaisseur de sept centimètres et une densité de quarante kilogrammes par mètre cube. Elle épouse les contours du corps pour répartir les points de pression et améliorer le confort. Une bande latérale respirante favorise la circulation de l'air, tandis qu'une face antidérapante et quatre élastiques assurent un maintien sécurisé. Le format standard de quatre-vingt-dix centimètres sur cent quatre-vingts centimètres est affiché à trois cent soixante-deux euros chez Bultex.