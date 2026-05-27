Bulle d'Ô fête ses 10 ans avec un tarif à 1 euro

Le centre aquatique Bulle d'Ô de Joué-lès-Tours propose un tarif spécial à 1 euro les 27 et 28 juin 2026 pour célébrer son dixième anniversaire.

Le centre aquatique Bulle d'Ô de Joué-lès-Tours, en Indre-et-Loire, a ouvert ses portes en 2016. Dix ans plus tard, il prépare une célébration exceptionnelle pour marquer cette décennie.

Les samedi 27 et dimanche 28 juin 2026, les visiteurs pourront profiter des bassins, des toboggans et des espaces de détente pour seulement 1 euro par entrée, au lieu du tarif habituel de 5,60 euros pour un adulte et 4,10 euros pour les enfants de 3 à 16 ans. Les moins de 3 ans restent gratuits. Cette offre anniversaire vise à remercier les habitants de Joué-lès-Tours, surnommés les Jocondiens, pour leur fidélité.

Le conseil municipal, présidé par le maire Frédéric Augis, a validé cette proposition lors de sa séance du 26 mai 2026. Une décision qui n'a pas manqué de susciter des réactions, notamment de l'opposition socialiste, qui aurait souhaité voir ce tarif réduit appliqué lors des jours de forte chaleur. Mais pour l'instant, la promotion reste limitée à ce week-end anniversaire. Bulle d'Ô est bien plus qu'une simple piscine municipale.

Avec ses 2 500 m² de bassins, son espace ludique, son sauna et son hammam, il attire chaque année des milliers de visiteurs de l'agglomération tourangelle. Depuis son inauguration, il a contribué à l'attractivité de la commune, offrant un lieu de loisirs moderne et accessible. Les familles y trouvent des activités pour tous les âges, des cours de natation aux séances d'aquagym. La structure emploie une trentaine de personnes, dont des maîtres-nageurs et des agents d'accueil.

Pour son dixième anniversaire, l'équipe a prévu des animations spéciales : jeux aquatiques, concours de plongeon, et une exposition retraçant l'histoire du centre. Les visiteurs pourront aussi découvrir les coulisses, habituellement fermées au public, comme les systèmes de filtration et de chauffage écologique. Un gâteau géant sera partagé le dimanche après-midi, dans le respect des normes sanitaires. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de la municipalité pour promouvoir le sport et le bien-être.

Joué-lès-Tours, ville de 38 000 habitants, mise sur ses équipements publics pour renforcer le lien social. Le tarif à 1 euro, bien que symbolique, permet à tous de profiter d'une sortie aquatique sans se ruiner. Les retombées économiques sont aussi attendues : les commerces alentours bénéficient de l'afflux de visiteurs. Au-delà de la fête, ce week-end spécial rappelle l'importance des services publics de proximité.

Alors que la saison estivale approche, le centre aquatique prépare déjà ses horaires étendus pour juillet et août. Les Jocondiens pourront ainsi prolonger le plaisir tout l'été. Bulle d'Ô, en dix ans, est devenu un véritable symbole de la ville, un lieu où l'on nage, rit et se détend, en famille ou entre amis





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