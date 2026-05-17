Bulgarie remporte l'édition Eurovision 2026 avec un hymne à la fête et à l'émancipation, la France termine à la 11e place

Cette année, c'est la Bulgarie qui finit en première place avec 516 points, devant Israël qui récolte 343 points, et la Roumanie qui se classe troisième avec 296 points. Cependant, la distinction finale ne ne l'a pas pris le vote du public qui a donné 516 points à la Bulgarie, 343 points à Israël et 296 points à la Roumanie. La représentante française, Monroe, termine à la 11e place avec 158 points.

L' Eurovision 2026 s'est tenues ce samedi à partir de Vienne. Cette année, c'est la Bulgarie qui a remporté le concours de chant pour la première fois de son histoire avec le titre 'Bangaranga', lequel est un hymne à la fête et à l'émancipation.

La représentante française, Monroe, a terminé à la 11e place. Le plus grand concours de chant de ce samedi soir s'est déroulé à Vienne. Malheureusement, cette année, c'est la France qui termine à la 11e place avec 158 points, alors que la Bulgarie, avec 516 points et Israël avec 343 points, termine en tête du concours mais sur les votes du public.

La Roumanie se classe troisième avec 296 points, devant l'Australie qui est deuxième avec le Danemark avec 165 points





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