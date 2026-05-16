Bulgarian Candidate Wins Eurovision 2022, France in 4th Place

The 70th edition of Eurovision, one of the world's most popular music competitions, was won by a 27-year-old Bulgarian candidate, with France finishing in fourth place.

Au bout du suspens et après une lutte effrénée pour la victoire, cette candidate de 27 ans a été désignée grand gagnante et L’Eurovision, pour ses 70 ans, est plus que jamais sous tension, entre le boycott sans précédent ou l’homophobie.

La compétition, diffusée en direct sur France 2 et devant un public de 10 000 personnes en Autriche, aura effectivement été serrée et indécise jusqu’au bout de la nuit, avec trois, voire quatre pays, se disputant la tête du classement. Une fois la fin des votes du jury actée, la Bulgarie était alors en première position avec 204 points, devant l’Australie et le Danemark à égalité avec 165 points chacun.

À cet instant précis, la France, elle, occupait une belle quatrième place avec 144 points, après avoir obtenu les fameux 12 points de la part de la Finlande, de la Géorgie et du Royaume-Uni, bon dernier de cette édition avec un pauvre petit point. Mais comme souvent à l’Eurovision, tout a basculé avec le vote du public.

En dehors de cette victoire bulgare, la soirée aura été marquée par les prestations de Parov Stellar venue imposer sa musique électro swing pour fêter la 70e édition du concours. Parmi les autres faits marquants, on pourra regretter le manque de souplesse de l’UER, l’Union européenne de radio-télévision qui organise l’Eurovision. Cette dernière a décidé de rejeter durant la soirée un recours déposé par la République tchèque pour que son candidat refasse sa prestation une seconde fois. La raison ?

, elle s’est finalement hissée à la 11e place ce samedi soir après avoir récolté 14 petits points de la part du public. Un rang final décevant mais tout à fait honorable pour cette Franco-Américaine de 17 ans seulement. Sa prestation n’a d’ailleurs pas échappé au contexte géopolitique autour de son pays, puisque son passage sur scène en tout début de soirée a été marqué par quelques sifflets et l’apparition d’un drapeau palestinien dans le public viennois.

Même refrain lors de l’annonce du vote massif du public en faveur d’Israël, accueilli par une énorme bronca du public réuni dans la Stadthalle de Vienne





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