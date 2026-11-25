La Ville de Dijon cherche 6,7 millions d'euros d'économies pour 2027. La maire Nathalie Koenders promet de maintenir les investissements et de ne pas augmenter la taxe foncière malgré les demandes de l'État.

La municipalité de Dijon a identifié un objectif impératif de réalisation d'économies s'élevant à 6,7 millions d'euros pour l'année budgétaire 2027. Cette contrainte financière majeure a été officialisée lors du conseil municipal qui s'est tenu le lundi 23 novembre 2026, au cours duquel les élus ont examiné les grandes orientations financières pour l'année prochaine.

L'État a explicitement requis des efforts supplémentaires de la part des collectivités territoriales pour contribuer au redressement des finances publiques. En réponse à cette pression gouvernementale, la maire de Dijon, Nathalie Koenders, a fermement réaffirmé son engagement politique. Elle a garanti que la Ville ne procéderait à aucune augmentation des taux de la taxe foncière ni de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour ses administrés.

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Maintien des investissements et stratégie de désendettement

Nathalie Koenders a précisé que, malgré les contraintes budgétaires imposées par les 6,7 millions d'euros à économiser, la Ville de Dijon souhaite poursuivre ses projets d'investissement public. Des dotations supplémentaires pour l'équipement sont ainsi prévues pour le budget 2027, bien que ces montants restent indicatifs pour le moment. Ils seront définitivement précisés et validés lors du vote officiel du budget, prévu en décembre.

Pour justifier cette politique de maintien des dépenses tout en contrôlant les prélèvements obligatoires, la majorité municipale met en avant la solidité de la gestion financière de la commune. Selon les données présentées, la dette de la Ville a fortement diminué, passant de 235,7 millions d'euros fin 2008 à environ 80 millions d'euros au 6 novembre 2026. Cette réduction drastique du stock de dette s'accompagne d'une capacité de désendettement estimée à seulement 3 ans, un niveau nettement inférieur au seuil d'alerte de 12 ans fixé par l'État.

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En outre, les impôts locaux à Dijon se situent à 1 149 euros en moyenne, un montant inférieur à la moyenne nationale observée dans les villes de taille comparable, où la pression fiscale atteint souvent 1 149 euros ou plus. Cette situation est présentée par la majorité comme une marge de manœuvre permettant d'éviter de nouvelles hausses de taxes. La Ville vise d'ailleurs un objectif d'épargne brute d'au moins 28 millions d'euros pour l'année 2027, un chiffre qui inclut la contribution demandée au titre du redressement des finances publiques.

Ambitions de long terme et projets d'infrastructure majeurs

À l'échelle du mandat en cours, la municipalité affiche des ambitions ambitieuses en matière de dépenses d'investissement. La Ville de Dijon souhaite réaliser 350 millions d'euros d'investissements cumulés entre 2026 et 2032. Ces fonds doivent financer plusieurs projets structurants pour la ville, dont la rénovation de l'église Notre-Dame et le renouvellement des équipements sportifs municipaux.

Un poste de dépenses significatif concerne spécifiquement la transition écologique et le végétal. Le budget 2027 alloue 4,5 millions d'euros aux plantations et à l'entretien des arbres. Dans le cadre de sa stratégie environnementale à long terme, la Ville de Dijon a fixé pour objectif de planter 50 000 arbres et arbustes durant l'ensemble du mandat en cours, contribuant ainsi à la verdissement de l'agglomération.

Opposition et interrogations sur le financement et les échéanciers

Emmanuel Bichot, représentant du groupe politique Agir pour Dijon, a pris la parole pour nuancer le discours de la majorité. Il reconnaît l'intérêt stratégique de présenter les investissements prévus sur une période pluriannuelle, permettant une vision à long terme. Cependant, il estime que la municipalité ne fournit pas encore assez de garanties concrètes sur la manière dont ces projets seront financés à 100%, surtout face aux aléas économiques.

Emmanuel Bichot a souligné que la question de la préservation des équilibres financiers devient absolument cruciale dès lors que l'augmentation du taux de la taxe foncière est exclue. Il a regretté l'absence de plusieurs scénarios de simulation présentés par la majorité, qui auraient dû prendre en compte une éventuelle baisse des recettes fiscales. Il s'interroge également sur la capacité réelle de la Ville à maintenir un niveau d'investissements constant de 50 millions d'euros chaque année pendant les sept prochaines années, compte tenu des contraintes budgétaires actuelles.

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L'opposition a également exprimé son mécontentement concernant le calendrier précis de réalisation des travaux annoncés. Les élus de l'opposition souhaitent obtenir des dates fermes pour les opérations de rénovation de l'église Notre-Dame, ainsi que pour les chantiers d'entretien des rues dans les différents quartiers de la ville. Ils considèrent que la précision opérationnelle est aussi importante que les annonces budgétaires pour la qualité de vie des dijonnais.

Contrôle de l'occupation des logements et incivilités

En dehors des grands équilibres budgétaires, le conseil municipal a abordé des mesures sociales et de police urbaine. Une nouvelle brigade est mise en place à Dijon pour lutter contre les incivilités du quotidien, telles que les dépôts sauvages de déchets et les déjections canines. Cette initiative vise à améliorer la propreté et le cadre de vie dans l'espace public dijonnais.

Parallèlement, une mesure fiscale spécifique concernant les logements vacants a été adoptée. Le taux de la taxe sur les logements vacants doit être doublé à partir du 1er janvier 2027. Cette mesure, distincte de la taxe foncière habituelle, vise à inciter fortement les propriétaires à remettre sur le marché locatif les logements durablement inoccupés, afin de lutter contre la pénurie de logements. Emmanuel Bichot a toutefois exprimé son opposition à cette hausse spécifique de la taxe.

La prochaine étape cruciale pour le budget 2027 reste le vote définitif, attendu lors d'une séance du conseil municipal en décembre. En attendant, la mairie a annoncé qu'elle organiserait des réunions publiques à très brève échéance. Ces rencontres permettront à Nathalie Koenders et aux élus d'échanger directement avec les habitants de Dijon pour discuter des orientations budgétaires et répondre aux questions des citoyens avant l'adoption finale des comptes.