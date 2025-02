Budget Contraint à Montpellier : Investissements Volontaristes et Incertitudes Fiscales

Le dernier conseil de Métropole de ce mandat a été marqué par le débat sur le budget contraint de l'année à venir, conséquence de la baisse des aides de l'État. Malgré les contraintes financières, la Métropole a maintenu un budget d'investissement « volontariste » de 400 millions d'euros. La question de la fiscalité des entreprises et du taux de remboursement de la dette ont également été soulevées.

Le conseil de Métropole s'est tenu jeudi 13 février, dernier conseil du mandat pour les élus communautaires. L'objectif de cette réunion était de déterminer les grandes orientations budgétaires de l'année à venir, et l'atmosphère était marquée par le thème du budget contraint, conséquence de la baisse significative des aides de l'État.

Renaud Calvat, vice-président en charge des finances, a souligné la situation : « On devait faire avec 23 millions d'euros de dépenses d'investissements en moins sous Barnier, ce ne sera que 6,6 millions d'euros sous Bayrou. C'est mieux, mais cela reste compliqué ». Malgré ces contraintes, Michaël Delafosse, président de la Métropole, a insisté sur un budget d'investissement « volontariste » de 400 millions d'euros, soit 50 millions d'euros de moins qu'au cours de l'année précédente. Il a rappelé que le contribuable n'était presque pas mis à contribution pour financer la Métropole : « De l'ordre de 5 à 6 euros par habitant seulement. Ce sont les entreprises qui financent la Métropole et nous avons la chance d'avoir un territoire très attractif sur le plan économique ». La proposition de Serge Guiseppin, élu d'opposition de droite, d'alléger la fiscalité des entreprises de la Métropole, a été fermement rejetée par le président : « Non, car si nous allons aller à l'essentiel, on n'arrêtera rien sur ce que nous avons engagé ». Un taux de remboursement de la dette qui a bondi à près de 14 ans a suscité des inquiétudes chez certains élus, notamment Jean-Noël Fourcade qui a exprimé son malaise face à cette situation. Michaël Delafosse a minimisé cette crainte en expliquant que le lissage des investissements était une pratique courante, rappelant que le remboursement de la ligne 1 de tramway, mise en service il y a 25 ans, se terminait cette année.





Midilibre / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Budget Métropole De Montpellier Finances Publiques Investissements Fiscalité Dette

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Métropole de Montpellier : le bustram que ne prendra sans doute pas Donald TrumpSigné par l'artiste Alain Le Quernec, les bustrams de la ligne 1 afficheront les valeurs de la République. Presque une réponse à l'élection de Donald Trump pour Michaël Delafosse.

Lire la suite »

Métropole de Montpellier. Objectif : 'Zéro mégot' !La Métropole de Montpellier, en collaboration avec les buralistes, le groupe Alcome et l’association C.L.O.P.E, a présenté son plan 'Zéro mégot' ce lundi 27 janvier.

Lire la suite »

ZFE : la métropole de Montpellier ne verbalisera pas les automobilistesUn moratoire va être voté lors du conseil communautaire le 13 février prochain. Il gravera dans le marbre l’absence de signalisation ZFE dans la métropole, et donc l’impossibilité de verbaliser jusqu’en 2027.

Lire la suite »

Où et comment participer à l’enquête publique sur le PLUi de la métropole de Montpellier ?L’enquête publique concernant le plan local d’urbanisme intercommunal est accessible jusqu’au n28 février. Quelles sont les modalités ?

Lire la suite »

« Le budget Bayrou est pire que le budget Barnier »Éric Coquerel (LFI), président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, fustige un budget austéritaire, à l’issue de la Commission mixte paritaire.

Lire la suite »

Bordeaux Métropole rend hommage à Nicolas FlorianLes élus de Bordeaux Métropole ont observé une minute de silence en mémoire de Nicolas Florian, ancien maire de Bordeaux, décédé le 26 janvier à la suite d'un AVC. Ses collègues lui ont rendu hommage lors d'une session plénière, saluant son naturel, sa bienveillance et ses compétences politiques.

Lire la suite »