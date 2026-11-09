Budget 2027 : Le Sénat débute l'examen des finances publiques en novembre

Le Palais du Luxembourg examine les budgets Sécurité sociale et État 2027. Après le rejet à l'Assemblée, le Sénat vise l'équilibre financier.

Le processus législatif relatif aux finances publiques françaises pour l'année 2027 a officiellement repris au Palais du Luxembourg. Cette étape marque le début d'un débat parlementaire intense qui s'étendra sur plusieurs semaines, offrant une nouvelle opportunité aux élus de la chambre haute d'influer sur le sort des textes budgétaires rejetés précédemment par l'Assemblée nationale.

Le calendrier est désormais fixé avec précision pour les prochaines étapes des travaux. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027 fait l'objet des premiers débats à partir du lundi 4 novembre, se prolongeant jusqu'au 18 novembre. La phase suivante concernant le projet de loi de finances de l'État est calée entre le 20 novembre et le 9 décembre, plaçant le Sénat au cœur du processus décisionnel en cette fin d'année.

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Contexte post-Assemblée nationale

La Chambre haute accueille ces textes dans un contexte politique marqué par une profonde instabilité. Les députés ont rejeté à l'unanimité le projet de loi de finances profondément modifié lors de leurs débats, renvoyant ainsi le texte initial vers le Palais du Luxembourg. Ce rejet massif témoigne d'une lassitude grande au sein de l'hémicyle bas et d'une absence de majorité parlementaire solide, contraignant le gouvernement à chercher des voies alternatives pour faire adopter ses comptes.

Ce rejet intervient alors que l'économie française traverse une période délicate. Le ministre de l'Économie Roland Lescure a souligné une " économie française à l'arrêt " après la confirmation d'une contraction du produit intérieur brut au cours du troisième trimestre. Cette réalité macroéconomique ajoute une urgence supplémentaire aux discussions budgétaires, le gouvernement devant concilier redressement des comptes et soutien à l'activité productive.

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Positionnement du Sénat et majorité

Le Sénat entend se distinguer de l'Assemblée nationale en affichant une volonté claire de responsabilité fiscale. Dominé par une coalition droite-centriste, l'hémicule vise à poser un message de crédibilité face aux marchés financiers et aux citoyens. Gérard Larcher, président du Sénat et membre de la République, a invité à un " sursaut collectif " dans une tribune publiée dans Le Figaro, rappelant la nécessité de revenir sur une trajectoire d'équilibre durable.

Ce positionnement se concrétise par des objectifs chiffrés précis. Les sénateurs ont fixé pour mission de respecter la cible d'un déficit public à 5 % du produit intérieur brut en 2027. Pour la branche sociale, l'ambition est de ramener le déficit de la Sécurité sociale à 12,7 milliards d'euros, une baisse significative par rapport aux 21,8 milliards d'euros enregistrés en 2026. Philippe Mouiller, président de la commission des Affaires sociales, insiste sur la nécessité d'éviter le recours aux ordonnances en obtenant des gains législatifs concrets.

Enjeux des retraites et incertitudes juridiques

Les débats les plus attendus portent sur le champ de la protection sociale, et plus particulièrement sur les retraites. Le gouvernement prévoit de ne revaloriser les pensions que selon l'inflation pour les parts supérieures à 1 260 euros par mois. Cette mesure provocatrice a suscité des réactions vives, et le Sénat pourrait tenter de rehausser ce seuil pour atténuer l'impact sur les retraités aux revenus modestes ou intermédiaires.

Face à la paralysie parlementaire, le Premier ministre Sébastien Lecornu dispose de plusieurs options juridiques, chacune comportant des risques politiques majeurs. L'engagement de la responsabilité de l'État via l'article 49.3 de la Constitution exposerait le gouvernement à une motion de censure. Alternativement, Matignon pourrait opter pour la voie des ordonnances, une procédure inédite qui permettrait de légiférer par décret mais limiterait la capacité d'apporter des mesures d'accompagnement, comme le soutien aux mouvements lycéens, dans le texte final.

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Les discussions se poursuivent dans un climat d'attente pour un compromis que Matignon espère trouver d'ici décembre. Le Sénat, en essayant de marquer le texte de ses propres priorités, cherche à démontrer sa capacité à gouverner sans recourir aux procédures exceptionnelles, tout en répondant aux exigences de rigueur budgétaire imposées par le contexte économique actuel.