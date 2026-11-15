Budget 2027 de la Ville de Béziers : Stricte austerity et investissements majeurs maintenus

Le conseil municipal de Béziers a voté les orientations budgétaires 2027. Robert Ménard annonce une compression des effectifs de 14% depuis 2014 pour financer la passerelle Saint-Jacques et préserver les subventions aux associations locales.

Le conseil municipal de la Ville de Béziers s'est réuni le 10 novembre dernier pour examiner les grandes orientations budgétaires de l'année 2027. Cette séance a permis de poser les jalons financiers de la collectivité pour l'exercice à venir, marquant un tournant stratégique entre la maîtrise rigoureuse des dépenses courantes et le maintien d'un programme d'investissements ambitieux.

Politique fiscale et maintien des taux communaux

La Ville de Béziers fait le choix de la prudence en matière de fiscalité locale. En raison de la revalorisation forfaitaire des bases de calcul fixée par le gouvernement, les recettes fiscales de la commune devraient augmenter de 1,83 million d'euros, soit une hausse de 2,6 % des taxes foncières. Malgré cette manne financière, la municipalité a décidé de maintenir les taux communaux de la taxe foncière à leur niveau actuel, identique à celui de 2026. Cette décision s'inscrit dans la continuité d'une politique fiscale stable menée depuis plusieurs années. La dernière modification des taux remonte à 2014, époque où une baisse de 4 % avait été appliquée. Cette position a suscité les critiques de l'opposition, notamment de la part de l'élu Thierry Mathieu, qui estimait que cette situation plaidait plutôt pour une nouvelle réduction des taux, une proposition que le maire Robert Ménard a refusé d'envisager pour l'instant.

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Compression des dépenses et baisse des effectifs

Pour financer ses projets et résister aux incertitudes économiques, la Ville de Béziers a opté pour une politique de rigueur budgétaire serrée. L'objectif affiché est de contenir les frais de fonctionnement à 122 millions d'euros pour 2027, soit une légère progression par rapport aux 120,5 millions d'euros estimés pour 2026, mais dans un contexte de hausse des coûts généralisée. L'adjointe Laurence Rul a détaillé les efforts de maîtrise des dépenses courantes, soulignant que la collectivité ne peut pas faire l'économie de cette discipline. Le maire Robert Ménard a lui-même justifié cette approche en invoquant un climat d'incertitude pour les années à venir, estimant que les perspectives futures sont difficiles à prévoir avec précision.

Cette stratégie de réduction des coûts passe principalement par une baisse continue du nombre d'agents publics. Depuis 2014, les effectifs de la Ville de Béziers ont diminué de 14 %. Le maire a clairement indiqué que cette tendance se poursuivra, exigeant de tous les services municipaux qu'ils "serrent la ceinture". Il a toutefois tenu à rassurer sur le maintien des services essentiels, affirmant que les efforts ne doivent pas se faire au détriment de la sécurité, de la propreté publique ou de l'emploi d'un ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) par classe. Une ligne rouge a été tracée : les subventions aux associations locales ne seront pas touchées, la municipalité refusant de priver ces acteurs sociaux de leurs financements.

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Financement de la passerelle Saint-Jacques et dette publique

Malgré les restrictions sur le fonctionnement, la Ville de Béziers maintient son cap en matière d'investissement avec 32,8 millions d'euros budgétés pour les dépenses d'équipement. Ce budget est crucial pour la réalisation de projets structurants, notamment la passerelle Saint-Jacques-Saint-Nazaire. Ce projet consiste en une liaison suspendue d'un parcours de 270 mètres qui épousera les remparts historiques de la ville. D'autres opérations majeures sont également au programme, telles que l'aménagement du parc du Quai Port-Neuf, la réalisation du projet des réserves muséales prévu pour fin 2028, et divers travaux de rénovation dans les écoles communales.

La situation de l'endettement de la Ville de Béziers reste maîtrisée, bien que la dette enregistre une légère progression. L'encours de la dette s'élevait à 123 millions d'euros au 1er janvier 2025 pour atteindre 125,8 millions d'euros au 1er janvier 2026. Selon les projections, il se stabiliserait autour de 125 millions d'euros au 31 décembre 2026. Le ratio de solvabilité, qui mesure le nombre d'années théoriques nécessaires pour désendetter la collectivité, est estimé à 5,6 ans à la fin de l'année 2026. Ce chiffre, bien qu'en hausse par rapport aux 4,6 ans enregistrés fin 2025, reste dans une zone considérée comme verte et sûre, située en dessous du seuil d'alerte des 8 ans.

Le débat budgétaire a été adopté par le conseil municipal à l'issue de cette procédure formelle. Le vote a recueilli une large majorité, seuls quatre membres du groupe d'opposition Rassembler Béziers étant absents. Au-delà des finances, d'autres sujets ont été évoqués, comme les aides financières à l'Association Sportive Béziers Hérault (ASBH) malgré les interrogations sur sa gestion, illustrant la volonté de la municipalité de soutenir les institutions locales clés tout en équilibrant son livre de comptes.