Budget 2026 : la croissance en berne menace les objectifs de déficit

Les prévisions de croissance revues à la baisse par la Banque de France et l'Insee mettent en péril le budget 2026, avec un risque de manque à gagner de 6 à 12 milliards d'euros. La crise iranienne et les défis politiques compliquent la perspective de redressement.

Le budget 2026 apparaît de plus en plus fragile à mesure que les prévisions de croissance sont revues à la baisse. Alors que le gouvernement table encore sur 0,9%, la Banque de France et l' Insee anticipent plutôt 0,5% à 0,7%, sur fond de crise iranienne.

Ce décalage entre les projections officielles et les estimations des institutions indépendantes soulève des inquiétudes majeures quant à la tenue des objectifs de déficit. En effet, une croissance moindre se traduit par des recettes fiscales réduites pour l'État, creusant potentiellement un trou de plusieurs milliards d'euros dans les comptes publics.

Selon les analyses, l'écart entre la trajectoire prévue par Bercy et les réalités économiques pourrait représenter un manque à gagner de 6 à 12 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Le premier trimestre a déjà enregistré une croissance nulle, un résultat d'autant plus préoccupant que la crise iranienne, often invoquée pour expliquer le ralentissement, n'a débuté que le 28 février.

Elle n'a donc affecté qu'une fraction limitée de cette période, ce qui indique que l'économie française était déjà quasiment à l'arrêt avant même ce choc extérieur. Le deuxième trimestre pourrait être encore plus médiocre, avec l'impact complet de la crise iranienne se faisant sentir : hausse des prix du carburant, baisse de la consommation de carburants et perte de pouvoir d'achat pour les ménages. Dans ce contexte, le scénario d'une croissance négative gagne en crédibilité.

Le ministre de l'Économie, Roland Lescure, tente de tempérer ces craintes en rappelant que les prévisions de la Banque de France et de l'Insee ont été établies avant l'accord de paix américano-iranien. Il mise sur un redémarrage au troisième trimestre, mais prévient que la croissance descend par l'ascenseur et remonte par l'escalier, signifiant que les retards ne seront pas comblés à court terme. Au-delà de 2026, le budget 2027 se trouve déjà fragilisé.

La Banque de France ne croit pas au maintien du déficit à 5%, pourtant présenté comme un objectif. Le prochain budget pourrait donc partir avec un handicap de 9 à 12 milliards d'euros. Pour rééquilibrer les comptes, des mesures structurelles lourdes seraient nécessaires : réforme des retraites, réduction du nombre de fonctionnaires, création d'impôts ou baisse des prestations sociales.

Roland Lescure reconnaît qu'il faudra très probablement réaliser des économies supplémentaires, mais ces options apparaissent politiquement très délicates à l'approche de l'élection présidentielle. Le tableau est donc sombre : les futurs dirigeants pourraient se retrouver sous la pression de la Banque centrale européenne, du FMI et des agences de notation, avec une marge de manœuvre réduite et la perspective d'une rigueur budgétaire accrue.

Parallèlement, François Lenglet a dénoncé un "drame silencieux" concernant le déficit catastrophique de la Sécurité sociale, ajoutant une dimension supplémentaire aux défis financiers de la nation





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