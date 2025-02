Budget 2025 de Parentis-en-Born : « Une Maison des associations est un besoin qui reste d'actualité »

Le Conseil municipal de Parentis-en-Born a adopté le budget principal pour 2025, suscitant un débat sur les besoins des associations. L'opposition réclame une Maison des associations, tandis que la majorité défend son soutien aux associations à travers un budget dédié en augmentation.

Le Conseil municipal s'est réuni le 13 février, sous la présidence de la maire, Marie-Françoise Nadau. L'ordre du jour était dominé par l'adoption du budget principal de la commune pour 2025. Ce budget a été approuvé à la majorité, l'opposition s'abstenant. Georges Laluque, porte-parole du groupe Parentis en commun, a expliqué les raisons de ce vote, notamment parce qu'il estimait que ce budget n'était pas « à la hauteur des besoins des associations ».

Il avait développé cet argument dans un article paru le même jour dans les colonnes de « Sud Ouest », auquel Marie-Françoise Nadau a répondu point par point lors de la séance. Ce budget, dépassant 6,5 millions d'euros d'investissements réels, propose un programme ambitieux qualifié d' « écologique » par la maire en raison des travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux (école des Arènes et multi-accueil) financés à hauteur de 1,7 million d'euros. Des efforts sont également déployés en faveur du développement durable avec la végétalisation de la cour de récréation de l'école maternelle (250 000 euros), des plantations d'arbres et la modernisation de l'éclairage public (500 000 euros). Les travaux de voirie sont également importants avec des chantiers prévus sur les avenues Brémontier (755 000 euros) et Guillaumet (363 000 euros), ainsi que sur le parking du lycée (250 000 euros) en collaboration avec la Communauté de communes des Grands Lacs. Le début des travaux de réfection de l'église Saint-Pierre est prévu avec un investissement de 330 000 euros en 2025, tout comme 250 000 euros pour le dragage du port et du chenal du club de voile. Les équipements sportifs ne sont pas oubliés avec une enveloppe de 1,5 million d'euros destinée au terrain synthétique du stade André-Mirtin, aux terrains de basket 3x3, au petit stade de football et à la réfection du stade de Malichecq, à la toiture du gymnase et aux équipements thermiques dans les vestiaires. Enfin, 330 000 euros sont prévus pour l'équipement des services municipaux. Pour minimiser le recours à l'emprunt, la commune a optimisé sa recherche de subventions et 1,2 million d'euros lui sont notifiés dans ce budget.





