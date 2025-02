Budget 2025 de Lunel Agglo : Dispute autour de l'augmentation du marché de la collecte des déchets

Le budget 2025 de Lunel Agglo a été approuvé à la majorité, mais l'augmentation de 800 000 € du marché de la collecte des déchets a suscité une vive polémique. Fabrice Fenoy, maire de Lunel-Viel et ancien vice-président aux déchets, a vivement critiqué le choix du nouveau prestataire et la manière dont la négociation a été menée. Il accuse l'Agglo de gaspiller l'argent du contribuable et de maintenir des collectes inutilement fréquentes.

Lors du conseil d'Agglo de septembre, l'approbation du nouveau marché de la collecte des déchets , confié jusqu'au 31 décembre 2031 à la société Méditerranéenne de nettoiement (Ex-Nicollin) pour 31,1 M€ (800 000 € de plus par an par rapport à l'ancien contrat), avait déjà fait l'objet de belles passes d'armes entre le maire de Lunel-Viel Fabrice Fenoy , fraîchement dépourvu de sa vice-présidence aux déchets, et le président Pierre Soujol.

800 000 € d'augmentation qui font débat Ce n'était qu'un menu hors d'œuvre par rapport aux échanges entre le maire de Lunel-Viel et l'exécutif de Lunel Agglo, ce jeudi soir, à l'occasion de l'examen du budget 2025 de l'intercommunalité. Fabrice Fenoy s'est d'abord adressé à Denis Devriendt, vice-président délégué aux finances. Il a questionné l'élu sur les 800 000 € d'inflation. « Pourquoi n'apparaissaient-ils pas dans le détail justifiant la dégradation de 900 000 € de l'autofinancement de l'intercommunalité présenté dans le rapport d'orientation budgétaire de janvier. Vous rendez responsable l'État pour 2/3 et le passage en Agglo pour 1/3 et dissimulez la principale dépense qui représente 92 % de la dégradation. » Une polémique avant tout selon Devriendt Mais le vice-président a réfuté l'analyse de Fabrice Fenoy, désormais considéré comme opposant et placé comme tel dans la configuration de l'assemblée. « Vous cherchez à créer une polémique autour d'un chiffre alors que, dans le rapport, nous faisons une synthèse des nouvelles dépenses, dont les 800 000 €, et des nouvelles recettes et le résultat, qui ne vous plaît pas, représente 1/3 de la dégradation », a expliqué l'élu. « Des camions qui ramassent du vide » Mais la justification n'a pas calmé Fabrice Fenoy. Ce dernier a ensuite contesté les raisons mises en avant par l'Agglo pour expliquer l'augmentation du marché. « Vous ciblez la collecte des biodéchets alors que sur sept ans, elle représente 1,15 % de ce marché. » Au contraire, le Lunelviellois a mis en cause le maintien des tournées de collecte des déchets ménagers au même niveau que l'ancien contrat. « En maintenant un passage 6 fois par semaine dans le centre de Marsillargues ou de Lunel, on gaspille l'argent du contribuable car les camions ramassent du vide. À Lunel-Viel, c'est une fois par semaine et le centre-ville est très propre. Cette collecte représente un coût supplémentaire de 6 M€ sur sept ans. » Une négociation achevée trop tôt ? Ce n’est pas tout, l’ex-vice président s’est ensuite attaqué au président par intérim Jérôme Boisson. Il l’a harcelé sur la négociation qui a précédé le choix du nouveau prestataire du marché de collecte. « Lors du concours, ona eu une première offre, puis on devait passer à la négociation. Pourquoi t'es tu opposé à cette négociation ? », a-t-il répété maintes fois Fabrice Fenoy. La réplique de Jérôme Boisson Mais, face à ces attaques, que Jérôme Boisson a qualifiées, avant tout, de « personnelles », le président n’est pas resté inerte. Il a contre-attaqué en indiquant sur la négociation, « le président de l’Agglo était d’accord. On a négocié deux fois, ensuite c'est un choix politique. » Puis, il a renvoyé la balle au Lunelviellois en l’interrogeant : « As-tu, oui ou non, voté en faveur de ce marché plus cher de 800 000 € ? Peux-tu démentir que tu fasses du lobbying auprès du préfet pour tenter de faire reconnaître un délit d’initiés ? » Après de longues invectives, Fabrice Fenoy a convenu « n’avoir jamais contesté le vainqueur » mais il a maintenu que la négociation aurait dû aller plus loin. Quant à la question du lobbying, il a confirmé « avoir informé le préfet. » Un budget 2025 qui sera ajusté Le budget 2025 de l’agglomération (44,4 M€) a été approuvé à la majorité (*). Un budget qui sera réajusté pour intégrer l’impact de la Loi de finances qui vient tout juste d’être voté au Parlement. Pour autant, Denis Devriendt a confirmé les tendances du rapport d’orientation budgétaire, à savoir un retour à un niveau d’autofinancement à 2 M€, conforme au niveau des années 2016 à 2020, a précisé l’élu. Il est marqué par une hausse des charges de personnel en lien avec l’arrivée de nouvelles compétences, un emprunt de 5 M€ pour financer la réalisation du complexe aquatique et un investissement global de 8,8 M€ hors restes à réaliser. Les deux élus RN ont voté contre, les 2 élus Bien vivre à Lunel et deux des trois élus de Lunel-Viel (dont Fabrice Fenoy) se sont abstenus





Midilibre / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Lunel Agglo Budget 2025 Collecte Des Déchets Fabrice Fenoy Jérôme Boisson Négociation Lobbying

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mister France 2025 : Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024 est élu Mister France 2025Trente hommes étaient en compétition samedi soir à l’occasion du concours de Mister France 2025 à Rueil-Malmaison

Lire la suite »

Kim Jones réclame élégance et délicatesse au défilé Dior homme automne hiver 2025-2026Dior a présenté sa collection homme automne hiver 2025-2026 le vendredi 24 janvier 2025.

Lire la suite »

Travaux importants sur le passage à niveau de Nogent-l’ArtaudSNCF Réseau remplace deux aiguillages et 150 mètres de voies à proximité de la gare de Nogent-l’Artaud. Cette opération nécessitera la fermeture temporaire du passage à niveau n°22 jusqu'au samedi 8 mars 2025 avec des déviations routières mises en place. Les travaux se dérouleront principalement les week-ends du 14 au 17 février 2025 avec des fermetures nocturnes du lundi 17 février 2025 au samedi 8 mars 2025. Aucun train ne circulera entre Paris Est et Château-Thierry les samedi 15 et dimanche 16 février 2025.

Lire la suite »

Stade Français en direct, Poule C de Coupe des champions 2024-2025 (18/01/2025)Le sport en direct sur L'Équipe. Les informations, résultats et classements de tous les sports. Directs commentés, images et vidéos à regarder et à partager !

Lire la suite »

Sharks en direct, Poule A de Coupe des champions 2024-2025 (19/01/2025)Le sport en direct sur L'Équipe. Les informations, résultats et classements de tous les sports. Directs commentés, images et vidéos à regarder et à partager !

Lire la suite »

Leicester à suivre en direct, Poule A de Coupe des champions 2024-2025 (19/01/2025)Bienvenue sur le live de L'Équipe pour suivre ce match de rugby en direct entre Toulouse et Leicester (Coupe des champions 2024-2025, 4e journée). Le coup d'envoi de ce match, qui se déroulera au Stade Ernest-Wallon (Toulouse) sera donné le dimanche 19 janvier à 16h15.

Lire la suite »