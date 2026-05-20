BTS Exam Results 2026: Subjects and Corriges Published by Studyrama and Actu.fr

This year, studyroom.fr is partnering with actu.fr to provide subjects and corriges for the BTS exams taking place on Wednesday, 20th of May 2026. Students can find the subjects and their corresponding corriges in this article, which will be updated throughout the day as the Studyrama professors send in their corrections. Separate subjects and corriges will be provided for COMMON exams as well as special industries, such as touristic ‌and finance.

En partenariat avec Studyrama , actu.fr vous propose de retrouver les sujets et les corrigés des épreuves des examens de BTS de ce mercredi 20 mai 2026.

Professions immobilières, gestion de la PME, tourisme… Retrouvez dans cet article les sujets et les corrigés des différentes épreuves du jour en partenariat avecLes résultats du BTS 2026 seront publiés entre la fin juin et la mi juillet 2026, selon les académies et les spécialités. Des résultats à retrouver surCette année encore, actu.fr vous propose de retrouver, en partenariat avec Studyrama, les sujets et corrigés des différentes épreuves du BTS 2026.

Les sujets et corrigés du jour seront publiés dans cet article, mis à jour au fil de la journée à mesure que les professeurs du réseau de Studyrama transmettront leurs corrections. Les sujets des épreuves communes des BTS tertiaires et industriels seront publiés à partir de 20 h le jour des examens.

Les corrigés, ainsi que certains sujets et corrigés d’épreuves spécifiques (NRDC, CG, SAM, Banque, Tourisme…), seront progressivement mis en ligne le lendemain de chaque épreuve, au plus tard à 12 h





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Exams OCR Studyroom.Fr BTS Exam Results BTS Exam Subjects And Corriges Studyroom.Fr Exam OCR Exam BTS Exams 2026 BTS Exam Schedules 2026 Studyrama Actu.Fr Partnership Criticism Solution Response Project Logistics

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Foire de Bordeaux 2026 : le Salon de l’agriculture Nouvelle-Aquitaine revient et se transformeCe salon se tient pendant la Foire internationale de Bordeaux, du 22 au 28 mai. Il marque le retour des bovins dans un grand rassemblement après la crise sanitaire de cet hiver et une évolution de taille au sein du parc des expositions bordelais

Read more »

Actu.fr dévoile les sujets et corrigés des BTS 2026En collaboration avec Studyrama, actu.fr propose de partager les sujets et Correction de vacances BTS 2026.

Read more »

BTS Exam Results 2026: Subjects and CorrectsActu.fr partners with Studyrama to provide subjects and correct answers for the BTS exams on May 19, 2026. The results of the exams will be published between the end of June and the middle of July 2026, depending on the academies and specialties. The subjects and correct answers for the different exams of the day will be published in this article, which will be updated throughout the day as the professors from the Studyrama network send their corrections. The subjects of the common exams for BTS tertiary and industrial will be published at 8 pm on the day of the exam. The correct answers, as well as some specific exam subjects and correct answers (NRDC, CG, SAM, Banking, Tourism), will be gradually published the day after each exam, at the latest by 12 pm. Some corrections may be published later, depending on the arrival of the subjects. Regularly check this article, updated throughout the day.

Read more »

Roland-Garros 2026: à quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre l'édition 2026?Roland-Garros fait son grand retour: comme chaque printemps, le tournoi suscite l'intérêt de nombreux téléspectateurs. Découvrez les horaires du tournoi et sur quelle chaîne TV suivre Roland-Garros 2026.

Read more »