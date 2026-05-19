BTS Exam Results 2026: Subjects and Corrects

Actu.fr partners with Studyrama to provide subjects and correct answers for the BTS exams on May 19, 2026. The results of the exams will be published between the end of June and the middle of July 2026, depending on the academies and specialties. The subjects and correct answers for the different exams of the day will be published in this article, which will be updated throughout the day as the professors from the Studyrama network send their corrections. The subjects of the common exams for BTS tertiary and industrial will be published at 8 pm on the day of the exam. The correct answers, as well as some specific exam subjects and correct answers (NRDC, CG, SAM, Banking, Tourism), will be gradually published the day after each exam, at the latest by 12 pm. Some corrections may be published later, depending on the arrival of the subjects. Regularly check this article, updated throughout the day.

En partenariat avec Studyrama , actu.fr vous propose de retrouver les sujets et les corrigés des épreuves des examens de BTS de ce mardi 19 mai 2026.

Ce mardi 19 mai 2026, se déroulent certaines épreuves communes des BTS industriel et tertiaire, ainsi que des épreuves professionnelles des Langues vivantes, mathématiques, communication… Retrouvez dans cet article les sujets et les corrigés des différentes épreuves du jour en partenariat avec Les résultats du BTS 2026 seront publiés entre la fin juin et la mi-juillet 2026, selon les académies et les spécialités. Des résultats à retrouver sur Cette année encore, actu.fr vous propose de retrouver, en partenariat avec Studyrama, les sujets et corrigés des différentes épreuves du BTS 2026.

Les sujets et corrigés du jour seront publiés dans cet article, mis à jour au fil de la journée à mesure que les professeurs du réseau de Studyrama transmettront leurs corrections. Les sujets des épreuves communes des BTS tertiaires et industriels seront publiés à partir de 20 h le jour des examens.

Les corrigés, ainsi que certains sujets et corrigés d’épreuves spécifiques (NRDC, CG, SAM, Banque, Tourisme…), seront progressivement mis en ligne le lendemain de chaque épreuve, au plus tard à 12 h, précise Studyrama. Certains corrigés pourront toutefois être publiés plus tardivement, en fonction de l’arrivée des sujets. Aussi, n’hésitez pas à consulter régulièrement cet article, mis à jour tout au long de la journée.

Anglais LVE groupement 1 Voici le sujet, publié mercredi 20 mai avant 12h : Italien LVE groupement 1 Voici le corrigé, publié mercredi 20 mai dans la journée : BTS Comptabilité et gestion – Mathématiques Voici le corrigé, publié mercredi 20 mai dans la journée : BTS Analyse de biologie médicale – Sciences-physiques et chimiques Voici le sujet, publié mercredi 20 mai avant 12h : BTS Comptabilité et gestion – Mathématiques Voici le corrigé, publié mercredi 20 mai dans la journée : Mercredi 20 et jeudi 21 mai, de nouvelles épreuves du BTS sont programmées.

Toute la semaine, vous pourrez retrouver sur Levez les yeux : voici les endroits où apparaissent les premiers nids de frelons asiatiques chez vous Un vol en direction de New York renonce à traverser l’Atlantique et se pose en urgence à l’aéroport de Roissy Un nouveau radar vient d’être installé sur cette route départementale très fréquentée de Seine-Maritim





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