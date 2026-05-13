Kaja Kallas, the chief of the European Union's diplomacy, found vulnerability in the Kremlin's position following communication from Russian President Vladimir Putin that the long-standing conflict between the two might be nearing its end. However, the hypothetical mediation proposal from Gerhard Schröder was met with rejection, due to open communication between the Western powers and Russia during the Ukrainian peace talks mediation by the United States.

Dans le cadre de la guerre en Ukraine , Bruxelles a pointé mardi les faiblesses du Kremlin. La cheffe de la diplomatie de l'UE a fait cela afin, selon elle, de s'en servir dans les négociations pour obtenir la paix.

Le président russe a suggéré ce week-end que la guerre qu'il a déclenchée il y a plus de quatre ans contre l'Ukraine "touchait à sa fin".

"Ce que cette déclaration indique clairement," a estimé Kaja Kallas, à l'issue d'une réunion des ministres de la Défense des Etats membres de l'UE, "c'est qu'il n'est pas en position de force". "Donc, je pense qu'il y a une opportunité pour mettre fin à la guerre," a-t-elle ajouté.

Kaja Kallas, tenant une ligne "dure" face à la Russie, lundi, cette ancienne Première ministre estonienne, considérée comme une "dure" face à la Russie, avait déjà déclaré que la "dynamique" de la guerre était en train de changer en faveur de Kiev, après des avancées russes réduites sur le champ de bataille, au prix de très lourdes pertes, et des frappes ukrainiennes de plus en plus intenses sur les infrastructures pétrolières russes. Le Kremlin a toutefois jugé mardi prématuré d'évoquer les "détails concrets" du processus pouvant conduire les deux belligérants à la paix, après les propos de Vladimir Poutine.

La Russie a d'ailleurs annoncé avoir repris son offensive après une trêve de trois jours que les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir violée. Les négociations entre Moscou et Kiev sous médiation américaine sont en pause depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février. L'hypothèse d'une médiation de l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder entre l'Europe et la Russie a également été suggérée ce week-end par le chef de l'Etat russe.

Mais Kaja Kallas et plusieurs chefs de la diplomatie de pays de l'UE ont écarté lundi cette possibilité





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