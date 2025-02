Bruno Retailleau se lance dans la course à la présidence des Républicains

Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a annoncé sa candidature à la présidence des Républicains (LR), ouvrant la voie à une possible « guerre des chefs » avec Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Retailleau, dont la popularité a augmenté depuis son arrivée au ministère de l'Intérieur, s'engage à parler vrai et agir vite pour relever les défis auxquels LR est confronté.

Bruno Retailleau, ancien sénateur de Vendée et actuel ministre de l'Intérieur, a officiellement annoncé sa candidature à la présidence des Républicains (LR) mercredi. L'ancien sénateur, dont la popularité a connu une hausse significative depuis son arrivée au ministère de l'Intérieur en septembre, a choisi d'annoncer sa candidature dans un courrier adressé aux militants du parti, qui devraient élire le prochain président LR lors d'un congrès prévu au printemps.

Dans son message, dont l'AFP a obtenu une copie, Retailleau affirme son intention de donner à son parti la même détermination et la même action qu'il met en œuvre à la tête de son ministère. Il promet de parler vrai et d'agir vite pour relever les défis auxquels LR est confronté. Retailleau a ainsi mis en route sa campagne avec un pas de géant, quelques jours avant un bureau politique crucial prévu lundi pour fixer la date du congrès. Cependant, son annonce risque de raviver une « guerre des chefs » à droite, avec Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui envisage également de se lancer dans la course à la présidence du parti. Les deux hommes avaient conclu un accord informel sur la répartition des rôles, suivant lequel Retailleau s'occuperait du gouvernement et Wauquiez de la reconstruction du parti. Wauquiez avait exprimé ses inquiétudes lors d'un dîner en tête-à-tête avec Retailleau il y a une semaine à Beauvau, lui rappelant cet accord et mettant en garde contre les conséquences d'une rupture de la confiance.Dans son courrier, Retailleau tente de calmer les esprits en affirmant son souhait de ne pas contribuer à de nouvelles divisions au sein du parti. Il promet de ne pas se prêter au jeu des attaques personnelles et de rester focalisé sur les objectifs du parti. Malgré les tensions potentielles, Retailleau bénéficie d'un soutien important de personnalités de droite. Michel Barnier, ancien chef du gouvernement, l'a qualifié de « grand ministre » tandis que Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, et Louis Sarkozy, fils de l'ancien président, ont apporté leur soutien à sa candidature. D'autres candidats potentiels, tels que Gérald Darmanin, ministre de la Justice, et David Lisnard, président de l'Association des maires de France (AMF), ont également suggéré l'organisation de primaires ouvertes pour désigner un candidat unique, évite une élimination au premier tour comme lors des deux dernières présidentielles. Dans son appel aux militants, Retailleau insiste sur la nécessité d'agir rapidement, par crainte d'une nouvelle dissolution du parti et soulignant l'importance de se préparer à affronter les défis politiques futurs





