Bruno Retailleau vise à attirer les talents de l'intelligence artificielle avec une exonération d'impôt sur le revenu de cinq ans, jusqu'à 300 000 euros annuels, pour stimuler l'économie française.

Bruno Retailleau, candidat des Républicains à l'élection présidentielle de 2027, a dévoilé une proposition fiscale ambitieuse visant à renforcer l'attractivité économique de la France. Le sénateur de Vendée souhaite exonérer totalement de l' impôt sur le revenu certains profils de talents nationaux pendant une période de cinq ans.

Cette mesure exceptionnelle pourrait concerner des professionnels hautement qualifiés perçant des rémunérations annuelles allant jusqu'à 300 000 euros. L'objectif affiché est de capter et de retenir les compétences clés nécessaires au développement du secteur technologique national, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle.

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Un dispositif ciblé pour les ingénieurs en IA

Le président des Républicains a précisé lors d'une diffusion sur YouTube que la proposition s'adresse spécifiquement aux ingénieurs et aux développeurs spécialisés en intelligence artificielle. Ces profils, dont le salaire peut atteindre 300 000 euros par an, représentent une ressource stratégique pour l'industrie technologique française. Bruno Retailleau entend offrir un avantage concurrentiel fort pour attirer ces experts sur le sol hexagonal.

La mesure vise directement à inverser la tendance de la fuite des cerveaux vers des pays offrant des environnements fiscaux plus avantageux. En ciblant ces secteurs à forte valeur ajoutée, le candidat espère positionner la France comme une destination privilégiée pour les innovations de pointe. Cette approche cible explicitement les talents internationaux ou expatriés souhaitant revenir s'installer en France.

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Rétorger sur le financement du modèle social

Bruno Retailleau justifie cette dépense fiscale par la nécessité absolue de créer de la richesse pour l'ensemble de la société. Il rejette catégoriquement l'idée selon laquelle l'enrichissement des catégories aisées se ferait au détriment des plus modestes. Pour lui, la prospérité économique est le fondement indispensable au financement du modèle social français actuel.

Le candidat explique que maintenir des services publics essentiels comme la retraite, la sécurité sociale et l'assurance chômage requiert une base fiscale dynamique. Il souligne que sans une activité économique florissante, il sera impossible de conforter la situation sociale des Français. La création d'emplois qualifiés est présentée comme un levier primordial pour générer les recettes publiques nécessaires.

Continuité sociale et opposition politique

Au-delà de l'impôt sur le revenu, le projet prévoit également de garantir une forme de continuité sur le régime social. Bruno Retailleau souhaite éviter que ces hauts revenus ne subissent des charges sociales désavantageuses par rapport à leur potentiel de contribution économique. Cette approche intégrée vise à sécuriser l'installation des talents sur le long terme.

Cette proposition s'inscrit dans un contexte politique où d'autres candidats, comme Marine Le Pen, explorent également l'exonération d'impôts, mais pour les salariés de moins de 30 ans. La concurrence entre les partis pour attirer les talents et stimuler l'emploi est ainsi devenue un thème central de la campagne présidentielle de 2027, avec des approches ciblées différemment selon les électorats visés.