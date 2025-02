Bruno Retailleau : « Ma volonté politique peut briser 'l’impossibilisme' »,

Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a accordé un entretien au Journal du Dimanche. L'article met en lumière sa détermination face au combat contre le narcotrafic et son opposition aux propositions de compromis avec les dealers.

Bruno Retailleau , actuel ministre de l'Intérieur, a été l'objet d'un entretien détaillé dans le Journal du Dimanche du 9 février. L'article, publié sous le titre « Ma volonté politique peut briser 'l’impossibilisme' », met en avant la détermination et l'engagement du sénateur, ancien leader des Républicains, comparant son parcours à celui de François-Athanase Charette de La Contrie, héros vendéen du XVIIIe siècle.

Retailleau, proche de Philippe de Villiers et connu pour son implication active au Puy du Fou, ne se montre pas émotif face aux éloges, préférant se concentrer sur ses dossiers prioritaires. Parmi ceux-ci, la lutte contre le narcotrafic, qui occupe une place centrale dans son agenda politique. Le ministre a salué l'adoption quasi-unanimée par le Sénat de la proposition de loi narcotrafic, qui prévoit la création d'un Parquet national anticriminalité organisée (Pnaco), des mesures antiblanchiment et de nouveaux outils pour les enquêteurs. Pour Retailleau, ce texte marque deux « ruptures majeures » en assimilant la lutte contre les narcotrafiquants au combat contre le terrorisme et en dotant l'État de moyens plus puissants pour lutter contre ce fléau. Le texte, désormais transmis à l'Assemblée nationale, accorde notamment des « pouvoirs renforcés » aux préfets, qui pourraient désormais « se substituer aux bailleurs pour expulser un trafiquant d’un logement social ». Retailleau s'est également exprimé sur la campagne de sensibilisation lancée contre les consommateurs de stupéfiants. Il a qualifié cette campagne de « culpabilisation », soulignant que le but est de faire prendre conscience aux Français des ravages du narcotrafic, qu'il considère comme un écosystème criminel et violent. Selon lui, en fumant un joint ou en prenant un rail de coke, les individus alimentent un réseau criminel dangereux qui menace la société, notamment les jeunes. Cette campagne, financée par les saisies de biens des narcotrafiquants, fait partie d'une stratégie globale pour contrer le fléau du trafic de drogue. Le ministre a également réagi aux déclarations du maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, qui plaide pour des compromis avec les dealers sur les points de deal. Retailleau a fermement rejeté cette proposition, affirmant qu'il faut un « modus operandi » clair, basé sur la poursuite et la prison des trafiquants. Il considère qu'il est inacceptable de négocier avec des individus capables de violence extrême et de terroriser les populations. Face à l'ampleur du problème, Retailleau insiste sur la nécessité d'une approche ferme et sans compromis. La question de la légalisation du cannabis, évoquée par Piolle, reste un sujet controversé et divisé en France. Retailleau a choisi de ne pas s'exprimer sur cette question, se concentrant sur la lutte contre le trafic de drogue et les conséquences désastreuses qu'il engendre sur le territoire





