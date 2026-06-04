Bruno Retailleau faces divisions, support from leaders wavering, Nathalie Kosciusko-Morizet opposes him, and Jean-François Copé undecided

Bruno Retailleau, leader of Les Républicains (LR), is facing divisions within his party with leaders like Wauquiez and Copé hesitant to support him, and Nathalie Kosciusko-Morizet opposing him. Meanwhile, Jean-François Copé is undecided and has been summoned by LR to support Édouard Philippe. The article also mentions a poll showing Bruno Retailleau's support dropping and the need for a strong alliance to face the second round.
Bruno Retailleau , leader du parti Les Républicains (LR), est confronté à des divisions internes avec des leaders LR comme Wauquiez et Copé réticents à le soutenir, et NKM qui penche pour Édouard Philippe .
Près de dix ans après s’être retirée de la vie politique et médiatique française, Nathalie Kosciusko-Morizet a passé une tête dans les studios de France Inter le 1er juin pour faire savoir qu’elle ne soutenait pas Bruno Retailleau. Le lendemain, Laurent Wauquiez a oublié la date du premier meeting du candidat LR, laissant entendre que le soutien de Bruno Retailleau pourrait être anecdotique.
Jean-François Copé, principal concurrent de Bruno Retailleau, a été sommé par la direction de LR pour soutenir Édouard Philippe. Dans un sondage paru dans Le Parisien le 2 juin, Bruno Retailleau n’atteint pas les 10 % d’intentions de vote que dans les configurations où Gabriel Attal remplace Édouard Philippe. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, participera au meeting de Bruno Retailleau le 20 juin.
Gérard Larcher, président du Sénat, soutient Bruno Retailleau, mais a également évoqué une plateforme qui a vocation à rassembler autour d’une plateforme programmatique ou à soutenir sa propre candidature. Les LR inquiets que le second tour se déroule sans eux, pour la troisième fois d’affilée, continuent à plaider pour une grande alliance et la désignation d’un candidat unique de la droite et du centre à l’automne.
Bruno Retailleau mise sur les militants et sur cette jeune garde pour faire vivre son début de campagne, sans se soucier outre mesure des renâclements de figures plus installées
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