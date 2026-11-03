Bruno Retailleau exclut Jordan Bardella comme Premier ministre en 2027

Le candidat Bruno Retailleau confirme sur BFMTV qu'il ne nommera pas Jordan Bardella à la tête du gouvernement s'il est élu, privilégiant un projet politique distinct.

Sur le plateau de BFMTV ce mardi 3 novembre, Bruno Retailleau a clarifié sa position concernant la composition de son futur exécutif. Le candidat à la présidentielle a affirmé avec force que Jordan Bardella ne serait pas son Premier ministre s'il remporte l'élection en 2027. Cette déclaration intervient dans un contexte où les tensions entre différentes tendances de la droite et de l'extrême droite française restent palpables.

Bruno Retailleau précise ses critères de choix

Le candidat a expliqué que son refus de collaborer avec le leader du Rassemblement national repose sur des divergences fondamentales de projet. Il a déclaré qu'il y a beaucoup de talents à droite sans qu'il ait besoin de chercher des personnalités qui ne partagent pas ses solutions pour la France. Pour lui, l'adhésion au programme prime sur l'appartenance partisane stricte ou les origines idéologiques spécifiques.

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Bruno Retailleau a insisté sur le fait qu'il n'est pas quelqu'un de sectaire tout en maintenant ses convictions politiques. L'important pour lui reste le projet et les solutions concrètes proposées aux Français. Il a précisé qu'il ne demanderait ni acte de baptême ni carte de parti à ceux qui souhaitent rejoindre ses propositions. La loyauté envers le programme électoral constitue donc le critère principal de sélection.

Des relations tendues avec Reconquête et le RN

Interrogé sur la possibilité d'intégrer des personnalités issues du Rassemblement national dans son potentiel futur gouvernement, le candidat a refusé de faire de la politique fiction. Il a maintenu une distance claire vis-à-vis du mouvement de Jordan Bardella, soulignant qu'il choisirait un Premier ministre qui ne soit pas issu de cette formation. Cette position vise à rassurer les électeurs modérés tout en restant fidèle à son identité politique.

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En revanche, Bruno Retailleau a été particulièrement catégorique concernant le président du parti Reconquête, Éric Zemmour. Il a assuré qu'il ne travaillerait jamais avec lui, qualifiant ce dernier d'idéologue avec lequel il ne partage pas les mêmes convictions. Cette opposition frontale permet de dessiner les contours de son alliance potentielle, excluant explicitement certaines figures controversées de la scène politique actuelle.

Une équipe gouvernementale resserrée et cohérente

Le candidat a cité David Lisnard et Robert Ménard parmi les personnes avec lesquelles il pourrait collaborer. Il a affirmé que l'essentiel est de former une équipe resserrée composée de quinze ministres maximum. Cette volonté de limiter le nombre de portefeuilles ministeriels vise à garantir une gestion efficace et une cohérence totale autour de son projet. Il ne souhaite pas agrandir inutilement le périmètre de son équipe dirigeante.

Bruno Retailleau a indiqué ne pas avoir encore de Premier ministre idéal en tête pour l'instant. Son choix se fera en fonction des conditions de l'élection présidentielle et des élections législatives de 2027. Le lien de confiance avec le futur chef du gouvernement sera déterminant pour la stabilité de l'exécutif. Cette approche pragmatique laisse la porte ouverte à diverses collaborations tout en gardant le contrôle absolu sur la direction du pays.