Bruno Retailleau dévoile son programme sur BFMTV avant les primaires

Invité de BFMTV, Bruno Retailleau présente sa vision économique et sociale, réclamant une primaire à droite et défendant ses positions controversées.

Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle pour Les Républicains (LR) et ancien Premier ministre, a présenté son programme politique ce mardi 3 novembre au soir. Il était l'invité de l'émission Vous Président sur BFMTV, en partenariat avec Libération. Cette occasion lui a permis de détailler ses propositions et de marquer clairement ses différences avec les autres candidats de son camp.

Organisation des débats et primaire de droite

Le candidat a proposé d'organiser trois débats avant Noël avec Gabriel Attal, Édouard Philippe et David Lisnard. Ces discussions porteraient sur le pouvoir d'achat, l'écologie et les questions régaliennes. Il a estimé qu'une primaire de la droite et du centre s'imposerait si les sondages restaient inchangés. Une telle primaire devrait sans doute se tenir au début de l'année prochaine. Il a ajouté qu'une primaire ne servirait à rien si Édouard Philippe n'y participait pas. Le projet a été accueilli très froidement par les entourages d'Édouard Philippe et de Bruno Retailleau, qualifiant l'idée de cafouilleuse.

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Sélection du Premier ministre et opposition au RN

Le candidat des LR a martelé qu'il choisirait un Premier ministre qui ne serait pas du Rassemblement National (RN). Il souhaite constituer une équipe resserrée autour de lui. Ce chef du gouvernement ne serait non plus Éric Zemmour, décrit comme un idéologue avec lequel il n'a pas les mêmes convictions. Le choix du titulaire de l'exécutif se ferait en fonction des conditions politiques et des liens de confiance. Dominique de Villepin a par la suite interpellé Bruno Retailleau sur les réseaux sociaux concernant le climat instauré et la position sur le voile. L'ancien ministre a écrit qu'un homme d'État protège toutes les Françaises, voilées ou non, et nomme l'islamisme sans jeter le soupçon sur l'islam.

Réactions aux violences lycéennes et rôle de la police

Le maire du Havre a commenté les propos d'Édouard Philippe sur l'immigration et les pillages du 17 octobre. Il a reconnu voir dans les images de pillages un nombre important de jeunes Français issus de l'immigration. Pour lui, cela traduit un sujet qu'il faut regarder les yeux dans les yeux. Il estime qu'il n'est pas acceptable qu'une minorité bloque la majorité. Son objectif est de rétablir l'ordre républicain pour permettre aux élèves de préparer leur avenir en toute tranquillité. Il a souligné que les forces de l'ordre font preuve de retenue face aux injures et aux projectiles comme les pavés ou les barres de fer. Un policier et un gendarme ne sont pas, selon lui, des animateurs socio-culturels.

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Posture sur le sport et controverses internationales

Bruno Retailleau a donné raison au footballeur Mao Zedong en le qualifiant de dictateur responsable de la mort de dizaines de millions de personnes. Le footballeur avait suscité la colère de Pékin avant de s'excuser, probablement pour des raisons commerciales selon le candidat. Concernant le port du voile dans le sport, Bruno Retailleau a répondu à Dominique de Villepin en déclarant qu'il n'avait aucune leçon de morale à recevoir. Il a précisé que sa formule Vive le sport et à bas le voile visait un terrain de sport comme un cadre commun sans signes religieux, syndicaux ou politiques. Il a insisté sur le fait qu'il n'a jamais demandé d'interdire le voile.

Réformes économiques et suppression des 35 heures

Le candidat de la droite a exhorté les citoyens à travailler un peu pour gagner beaucoup plus. Il souhaite supprimer les cotisations patronales et salariales à partir de la première heure supplémentaire. S'il est élu, il portera lors de ses cent premiers jours à l'Élysée une loi travail pour redonner au travail sa rémunération. Il veut également supprimer la durée légale du travail de trente-cinq heures. Le ministère a fermé la porte à toute suppression du nombre minimum d'heures travaillées cette semaine. Le candidat des LR a par ailleurs évoqué la possibilité d'interdire un parti politique comme La France insoumise, soulevant des questions sur l'équilibre des institutions.