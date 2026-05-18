Bruno Le Maire s’apprête à annoncer sa candidature à la présidentielle avant l’été

La liste à droite a un nouveau candidat en vue pour les présidentielles de 2027. L'ancien ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, devrait annoncer sa candidature avant l'été.

la longue liste à droite pour 2027« Bruno Le Maire s’apprête à franchir le Rubicon : l’ancien ministre de l’Économie devrait annoncer sa candidature à la présidentielle avant l’été.

Il l’a confié ces derniers jours à plusieurs proches » , pouvait-on lire dimanche 17 mai dans la rubrique consacre aux indiscrétions politiques de l’hebdomadaire proche de l’extrême droite et passé sous le giron de En vous inscrivant à ce service, vous acceptez que votre adresse mail soit utilisée par le Huffington Post, responsable de traitement, pour la gestion de votre inscription à la newsletter.

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