Bruno Guillon revient sur 'Qui restera dans la lumière ?' : succès et forme

Le présentateur Bruno Guillon revient sur 20 Minutes pour évoquer l'émission 'Qui restera dans la lumière ?', qui a su gagner en visibilité sur France 2. Il évoque le succès de l'émission et sa forme, notamment sa mécanique unique qui permet aux candidats de choisir le niveau de difficulté de leurs questions.

Le présentateur Bruno Guillon revient sur 20 Minutes pour évoquer un divertissement lumineux, qui a su gagner en visibilité sur France 2 . Son lancement en 2024 a été suivi par 2,2 millions de téléspectateurs, un chiffre égalé un an plus tard avec un record de part d'audiences (PDA) à 14 %.

L'émission de Bruno Guillon a su fidéliser le public du samedi soir, à l'instar de l'une des marques les plus puissantes de France 2, '100 % Logique'. Le programme de l'animateur de 'Chaque un tour' tente de résister à la concurrence. Sur son dernier numéro proposé le 6 juin, 'Qui restera dans la lumière ?

' a attiré 1,54 million de téléspectateurs (11 % de PDA). Le présentateur ne cache pas sa satisfaction : 'Retourner avec une troisième saison, avec les audiences actuelles, c'est un succès. Le jeu, qui est une création originale, a trouvé son public, et c'est d'autant plus satisfaisant qu'il est diffusé en prime time.





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