Bruno Genesio en passe de quitter le LOSC malgré la qualification possible en Ligue des champions

Malgré une saison exceptionnelle et une possible qualification en Ligue des champions, Bruno Genesio est plus que nuncaible de quitter le LOSC en fin de contrat. Après une remontée spectaculaire, l'entraîneur travaille à son avenir alors que la direction explore déjà des pistes.

En passe de qualifier le LOSC directement en Ligue des champions après une spectaculaire remontée au classement, Bruno Genesio , en fin de contrat, semble plus proche d'un départ que d'une prolongation.

Le technicien de 59 ans a marqué les esprits ce week-end en célébrant la victoire face à Monaco avec un crochet du droit dans le vide, symbole de la résilience d'une équipe qui s'est relevée après des moments difficiles. En janvier, l'équipe était encore loin de la troisième place, mais grâce à une série de treize matchs sans défaite, le LOSC s'est hissé dans le trio de tête avec un point d'avance sur l'OL et deux points de plus que Rennes.

Cette hargne permettrait finalement de valider une qualification tant attendue pour la prochaine édition de la Ligue des champions, un objectif manqué de peu lors des deux dernières saisons





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