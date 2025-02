Bruce Toussaint Criticise Online Hatred Following Christophe Beaugrand Harassment

Bruce Toussaint, a French journalist, has strongly denounced the online hatred directed towards his colleague Christophe Beaugrand following a sensitive case involving the murder of an 11-year-old girl. Beaugrand had shared a message from the victim's parents appealing for no political exploitation of their tragedy, leading to a barrage of hate on social media. Toussaint expressed his outrage, highlighting the hypocrisy of a society that claims to value humanism while simultaneously promoting such hostility.

Bruce Toussaint est très en colère contre les haters. Il a exprimé sa colère dimanche sur France 5 . Le journaliste de TF1 était invité dans l'émission « C médiatique », consacrée au meurtre tragique de Louise, 11 ans, en Essonne. Dans le cadre de cette affaire, Christophe Beaugrand , qui travaille avec Bruce Toussaint sur « Bonjour ! La Matinale TF1 », a été victime de haine sur les réseaux sociaux.

Avant ce harcèlement, il avait partagé un message des parents de Louise appelant à éviter toute récupération politique. Il avait également confié connaître la famille de la victime.Le chroniqueur François-Xavier Rigot est revenu sur ce « torrent de haine médiatique sur les réseaux sociaux » sur France 5. Rappelant les appels au rétablissement de la peine de mort, il a dénoncé le harcèlement dont Christophe Beaugrand a été victime. Ce cyberharcèlement a également scandalisé Bruce Toussaint : « C’est une honte. J’en ai parlé avec lui évidemment cette semaine ». Le journaliste de TF1 a poursuivi : « Là aussi, on parle d’humanisme. On parle juste de partager deux trois valeurs qui me paraissent juste élémentaires. Et derrière, un torrent de haine. C’est un scandale. ». Selon lui, « Il ne faut pas renverser la situation. Christophe Beaugrand a juste relayé un message qui était quand même d’une simplicité et d’une dignité. Derrière, ce qu’il s’est passé est absolument honteux. »La famille de Louise a pour sa part demandé à vivre son deuil sans récupération politique. Ne voulant pas de marche blanche, et alors que les investigations se poursuivent, elle a également fait savoir vendredi par son avocat qu’elle voulait être épargnée par la pression médiatique





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Bruce Toussaint Christophe Beaugrand Online Hate France 5 Louise Murder

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

'Les Grosses Têtes' : Karine Le Marchand et Christophe Beaugrand et se payent Isabelle MergaultREPLAY - Ce lundi 27 janvier 2025, autour de Laurent Ruquier, retrouvez Karine Le Marchand, Christophe Beaugrand, Isabelle Mergault, Richard Orlinski, Gérard Jugnot et Valérie Mairesse.

Lire la suite »

Cassandre Beaugrand en piste pour le 5 km de MonacoLa championne olympique et mondiale de triathlon Cassandre Beaugrand débute sa saison 2025 avec la course à pied, en participant au 5 km de Monaco dimanche. Après une saison exceptionnelle, elle cherche à se tester sur d'autres objectifs que le triathlon.

Lire la suite »

Record de France du 5 km pour Cassandre Beaugrand à MonacoLa championne olympique et du monde de triathlon a battu ce dimanche matin le record de France du 5 km route à Monaco, en 14'53''.

Lire la suite »

'Les Grosses Têtes' : S. Thoen bientôt à l'affiche d'un biopic sur Louis de Funès ?REPLAY - Ce mardi 28 janvier 2025, autour de Laurent Ruquier, retrouvez Sébastien Thoen, Valérie Mairesse, Christophe Beaugrand, Marcela Iacub, Romand Doduik et Gérard Jugnot.

Lire la suite »

Découvrez les Grosses Têtes du lundi 20 janvier 2025 !Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour avec les invités : Olivier de Benoist, Arielle Dombasle, Anggun, Christophe Beaugrand, Paul El Kharrat et Max Boublil.

Lire la suite »

Mort de Louise : proche de la famille, l’animateur de TF1 Christophe Beaugrand sort du silence sur l'affaireTrois jours après la mort de Louise, 11 ans, en Essonne, l’animateur de TF1 Christophe Beaugrand s’est exprimé sur l’affaire. Proche du père de l'enfant, il dénonce les vagues de haine qui déferlent sur la famille, alors même qu’elle est confrontée à ce terrible drame.

Lire la suite »