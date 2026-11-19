Profitez d'une vente flash chez Amazon pour la brosse à dents Philips Sonicare série 3100. Cette promotion réduit le prix de 54,99 à 39,99 euros pour un nettoyage dentaire optimal.

La brosse à dents électrique Philips Sonicare de la série 3100 bénéficie d'une promotion agressive sur la plateforme de commerce électronique Amazon. Ce modèle spécifique est actuellement proposé à un prix cassé de 39,99 euros, représentant une réduction notable par rapport à son prix initial de 54,99 euros. Cette offre s'inscrit dans le cadre d'une vente flash destinée à attirer les consommateurs soucieux de leur hygiène bucco-dentaire.

Technologie de brossage et nettoyage en profondeur

La Philips Sonicare série 3100 se distingue par sa capacité à effectuer 31 000 mouvements par minute pour éliminer efficacement la plaque dentaire. Cet appareil est équipé d'une tête W2 Optimal White dotée de poils compacts conçus pour nettoyer les dents en profondeur. Pour protéger les gencives sensibles, un capteur de pression émet des vibrations lorsque le brossage est trop appuyé, signalant ainsi à l'utilisateur qu'il doit réduire la force exercée.

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L'adaptation de l'intensité est facilitée par la présence de trois niveaux de puissance, permettant à chacun d'ajuster la machine selon ses préférences personnelles. La technologie Fluid Action favorise la circulation des fluides entre les dents et le long des gencives, améliorant ainsi la qualité globale du nettoyage. Deux minuteurs intégrés, le BrushPacer et le SmarTimer, aident à respecter le temps de brossage recommandé de deux minutes en indiquant quand changer de zone et quand le temps est écoulé.

Aide à l'adaptation et autonomie de la batterie

Pour les utilisateurs passant d'une brosse manuelle à un modèle électrique, la fonction EasyStart augmente progressivement l'intensité pendant les 14 premières utilisations. Cette caractéristique rend la transition plus douce et moins abrupte pour les gencives et les dents. L'autonomie de l'appareil est jugée satisfaisante, offrant jusqu'à 14 jours d'utilisation après une charge complète, ce qui est un atout majeur pour les voyages.

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Le coffret livré avec le produit comprend deux têtes de rechange, un chargeur et un étui de voyage, éléments essentiels pour la maintenance et le transport. Un voyant lumineux situé sur le manche ergonomique permet de surveiller le niveau de batterie en toute simplicité. L'ergonomie de la poignée est pensée pour faciliter la prise en main, assurant un confort d'utilisation optimal lors du brossage quotidien.

Offre commerciale et garanties chez Amazon

Cette offre promotionnelle sur Amazon s'accompagne de conditions d'achat avantageuses pour le consommateur. Les retours gratuits sont possibles jusqu'au 15 janvier 2027, sous réserve des conditions spécifiques de l'offre. De plus, la brosse à dents bénéficie de la garantie légale de conformité de deux ans, offrant une sécurité supplémentaire aux acheteurs potentiels.

Outre la brosse à dents, Amazon propose d'autres articles Philips à des prix réduits dans le cadre de cette campagne. On peut citer par exemple le Philips Airfryer 3000 à 150,99 euros, la machine à café grains à 414,99 euros, ou encore le OneBlade 360 à 41,58 euros. Cette sélection permet aux clients de profiter d'une remise globale sur la gamme de produits Philips, renforçant l'intérêt de cette opération commerciale chez le géant du e-commerce.