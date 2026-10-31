Brooklyn Beckham : 'Je m'en fiche, elle est parfaite', le fils de David et Victoria Beckham défend une nouvelle fois sa femme Nicola Peltz

Brooklyn Beckham n'a pas l'intention de laisser les internautes critiquer son épouse, Nicola Peltz. Ce vendredi 30 octobre, le fils aîné de David et Victoria Beckham a publié une nouvelle déclaration sur Instagram pour défendre celle qui partage sa vie depuis plusieurs années. Une prise de position qui intervient alors que les tensions entre le jeune homme et sa célèbre famille restent particulièrement vives.

Brooklyn Beckham n'a pas l'intention de laisser les internautes critiquer son épouse, Nicola Peltz. Ce vendredi 30 octobre, le fils aîné de David et Victoria Beckham a publié une nouvelle déclaration sur Instagram pour défendre celle qui partage sa vie depuis plusieurs années.

Une prise de position qui intervient alors que les tensions entre le jeune homme et sa célèbre famille restent particulièrement vives. Marié à l'actrice Nicola Peltz depuis avril 2022, le jeune homme de 27 ans s'est progressivement éloigné de sa famille, sur fond de désaccords qui auraient notamment commencé autour de son mariage.

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Réconciliation impossible avec sa famille

Le 19 janvier dernier, il avait décidé de sortir du silence en publiant une longue déclaration sur Instagram, dans laquelle il affirmait : 'Je ne veux pas me réconcilier avec ma famille. Je ne suis pas sous emprise, je prends ma défense pour la première fois de ma vie'. Brooklyn Beckham avait également reproché à sa mère d'avoir gâché sa première danse avec Nicola lors de leur mariage.

Des accusations qui avaient provoqué une véritable onde de choc, tant la famille Beckham avait longtemps cultivé une image d'unité. Depuis, le fils aîné de l'ancien footballeur continue d'afficher publiquement son attachement à son épouse, sans hésiter à contre-attaquer ceux qui la critiquent. Ce vendredi 30 octobre, Brooklyn Beckham a une nouvelle fois affiché son amour pour Nicola Peltz sur les réseaux sociaux.

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Dans une story Instagram, le jeune homme de 27 ans a partagé une photographie spontanée de son épouse, accompagnée d'un message directement adressé à ses détracteurs : 'Je m'en fiche, elle est parfaite'. Pour appuyer ses propos, le fils aîné de David et Victoria Beckham a ajouté un emoji représentant un doigt d'honneur, suivi d'un cœur rouge. Une déclaration qui intervient alors que les deux amoureux viennent de célébrer leurs sept années de relation.

Déclarations publiques pour Nicola Peltz

À cette occasion, Brooklyn avait également publié un tendre message à Nicola : 'Je suis la personne la plus chanceuse au monde d'avoir pu passer les sept dernières années avec ma femme'. Malgré les tensions qui l'opposent à sa famille, le jeune homme continue ainsi de multiplier les déclarations publiques pour témoigner de son attachement à son épouse. Ce n'est pas la première fois que Brooklyn Beckham prend publiquement la défense de son épouse.

En août dernier, alors qu'il partageait une recette de cuisine sur Instagram, un internaute avait fait une remarque désobligeante sur la silhouette de Nicola Peltz, allant jusqu'à lui suggérer de la nourrir. Une attaque à laquelle le jeune homme avait immédiatement répondu : 'Ne parlez jamais de ma femme. Elle est absolument magnifique et vous ne devriez jamais commenter le corps d'une femme. C'est honteux'.