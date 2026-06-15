Brooklyn Beckham et Nicola Peltz accusent Harper de mise en scène dans la crise familiale

Le couple dénonce une opération orchestrée après la remise d'une lettre par Harper Beckham devant leur domicile alors que les tensions avec la famille Beckham atteignent un nouveau sommet.

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz contre-attaquent après la remise de la lettre d' Harper Beckham et dénoncent une mise en scène La fracture qui semble opposer Brooklyn Beckham au reste de sa famille continue de s'accentuer.

Cette fois c'est une initiative de sa jeune sœur Harper qui se retrouve au cœur de la polémique. Alors que David Beckham recevait son étoile sur le Walk of Fame à Los Angeles entouré de Victoria Romeo Cruz et Harper le fils aîné du couple se trouvait en réalité à New York avec son épouse Nicola Peltz comme en témoignaient plusieurs publications partagées sur ses réseaux sociaux notamment une story de son ami Hunter Moreno ainsi qu'un cliché pris lors d'une sortie.

La jeune fille de 14 ans a été photographiée arrivant à la résidence du couple à Beverly Hills afin d'y déposer une lettre avant de repartir. L'initiative aurait pu être perçue comme une tentative de rapprochement au sein du clan Beckham mais du côté de Brooklyn et Nicola Peltz la réaction a été tout autre. En effet par l'intermédiaire de leurs représentants les deux époux ont vivement contesté la sincérité de cette démarche dans une déclaration adressée au magazine.

Le fait que des photographes étaient déjà sur place au moment où la lettre a été remise en dit long tout cela a été mis en scène pour les caméras a regretté le couple via ses représentants. Selon eux la présence des photographes au moment précis où Harper s'est rendue devant leur domicile laisserait penser qu'il s'agissait davantage d'une opération de communication que d'une véritable tentative de réconciliation.

D'ailleurs la jeune fille a été aperçue portant exactement la même tenue que quelques heures plus tôt lors de la cérémonie dédiée à son père à savoir une robe midi rose associée avec un gilet assorti. Cette nouvelle escalade intervient après que Brooklyn Beckham a exprimé publiquement ses frustrations envers sa famille notamment dans une interview accordée au magazine britannique.

Il avait notamment accusé ses proches d'avoir tenté à plusieurs reprises d'interférer dans sa relation avec Nicola Peltz et d'influencer la manière dont leur couple est présenté publiquement. Parmi les reproches évoqués il avait affirmé que sa mère s'était retirée au dernier moment de la confection de la robe de mariée de Nicola.

Si les tensions familiales restent palpables David Beckham a néanmoins tenu à adresser un message d'amour à ses quatre enfants lors de son discours de remerciements sur le Walk of Fame. Plus que tout je veux remercier mon incroyable famille. Mes parents et mes sœurs qui ont toujours soutenu mes rêves. Et mes magnifiques enfants qui sont la raison pour laquelle je me lève le matin.

Les enfants je vais devenir émotif maintenant j'espère qu'un jour vous amènerez mes petits-enfants ici et que vous leur raconterez l'histoire d'un garçon qui rêvait en grand. Vous rendre tous fiers est ma plus grande réussite. Los Angeles cela représente énormément pour moi.

Le mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz a eu lieu dans la propriété du père de Nicola Peltz à Palm Beach en Floride en avril 2022 une cérémonie qui avait déjà été marquée par l'absence apparente des parents de Brooklyn. Plus récemment des révélations de Cruz Beckham ont ajouté à la confusion. Le frère cadet aurait déclaré que leurs parents avaient été bloqués par Brooklyn sur les réseaux sociaux renforçant l'idée d'une rupture totale.

Suite à ces déclarations Brooklyn Beckham et Nicola Peltz auraient formulé une demande précise à Victoria et David selon une source proche du Mirror.co.uk. Il semblerait que le couple exige des parents qu'ils cessent toute tentative de contact ou de médiation souhaitant ainsi mettre fin aux espoirs de réconciliation avant les fêtes de Noël.

Cette guerre ouverte au sein de l'une des familles les plus médiatisées d'Angleterre captive les tabloïds et les fans qui assistent impuissants à l'effritement des relations entre Brooklyn et les siens. Chaque geste chaque déclaration est analysé et souvent déformé par les médias ajoutant à la pression sur une situation déjà délicate.

Au-delard des people cette saga familiale soulève des questions sur les dynamiques complexes au sein des familles célèbres où les problèmes privés sont constamment exposés sous le feu des projecteurs et où chaque tentative de réconciliation peut être perçue comme une manipulation médiatique





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