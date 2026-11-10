Brocantes Nord-Pas-de-Calais : Guide complet du mercredi 11 novembre 2026

Découvrez les meilleures brocantes et bourses aux jouets organisées dans le Nord et le Pas-de-Calais ce mercredi 11 novembre 2026. Horaires, lieux et exposants.

Le mercredi 11 novembre 2026 s'annonce comme une date privilégiée pour les amateurs de chine et de bonnes affaires dans les régions du Nord et du Pas-de-Calais. De nombreux événements de type brocante, vide-greniers et bourses spécialisées sont effectivement programmés pour cette journée spécifique. Cette activité commerciale informelle permet aux particuliers de débarrasser leurs greniers et aux collectionneurs de dénicher des pépites à moindre coût.

Calendrier et lieux des brocantes

Plusieurs points de vente se tiendront dans la salle des sports Abbé-Catry située au 26 rue de l'Abbé-Catry, accueillant 70 exposants de 8 h à 17 h. À proximité, une bourse aux jouets en dépôt-vente se déroulera à la salle du Meulenhof sur la place de la Mairie de 9 h à 17 h 30. La salle des sports Jean-Marie-Harlay au 1 rue de la Colme proposera également 50 exposants avec une entrée à 0,50 € pour les adultes et gratuite pour les enfants.

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Offres spécialisées jeux et livres

Les passionnés de divertissements trouveront leur bonheur à la salle Carlier accessible par le 85 rue de Burgault pour une bourse aux jeux et jouets de 13 h à 20 h. La salle multi-activités située au 14 rue Basse proposera une bourse aux jouets et livres avec 20 exposants ouverts de 9 h à 18 h. Le site du Moulin-Blanc au 98 rue de la Wambergue accueillera une bourse aux livres sous huit chapiteaux de 9 h à 17 h.

Marchés aux vêtements et puériculture

La salle des fêtes du 91 rue Jean-Jaurès proposera 20 tables pour une bourse aux vêtements d'hiver de 8 h à 18 h. Le 2 rue de Crèvecœur, la salle des sports accueillera 50 exposants pour une bourse aux jouets et vêtements de 9 h à 16 h. L'Espace Boirysien situé rue de l'Église proposera une bourse aux jouets et articles de puériculture avec 50 exposants accessibles de 9 h à 16 h.

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Grands espaces de vente divers

Les amateurs de brocantes variées pourront se rendre à la salle des fêtes et à la salle polyvalente où 100 exposants seront présents de 6 h à 17 h. La salle Jean-Crinon accessible par l'impasse des Sports proposera 100 exposants de 8 h à 16 h. La salle Vauban au 18 rue des Glacis accueillera 50 exposants de 8 h 30 à 17 h 30. La braderie-brocante du quartier Ostrohove réunira 100 exposants sur la salle des sports Louis-Névians et la salle de tennis Guy-Lecerf de 8 h à 18 h.

Horaires des marchés et foires locales

L'école Saint-Joseph au 3 rue Merrheim organisera une bourse aux jouets de 9 h à 13 h avec entre 35 et 50 exposants. La foire aux disques de la salle Jean-Vilar place Jean-Jaurès proposera 30 exposants de 9 h à 17 h avec une entrée à 1 €. La salle des fêtes et la salle des sports de la rue de la Gare accueilleront 50 exposants de 8 h à 18 h. Ces événements structurés permettent une navigation fluide pour les visiteurs intéressés par le négoce de seconde main.