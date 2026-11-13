Brocantes et puces du Gard et Gardon : Guide complet du samedi 14 novembre

Découvrez les horaires, tarifs et adresses de toutes les brocantes, vide-greniers et puces organisés le samedi 14 novembre dans le Gard et les villes environnantes pour une journée de bonnes affaires.

Le samedi 14 novembre offre un programme riche pour les amateurs de bonnes affaires et de découverte dans le Gard. De nombreuses communes organisent des brocantes, vide-greniers et bourses aux jouets, invitant les habitants et les visiteurs à parcourir les stands avant la tombée de la nuit. Cette journée spéciale permet de dénicher des pépites à prix réduits tout en soutenant l'économie locale.

Agenda des brocantes majeures

La grande brocante professionnelle de Villeneuve-lès-Avignon attire 90 exposants professionnels dès 5 h sur la place Charles-David, jusqu'à 14 h. À Nîmes, le marché aux puces situé au 500 chemin du Moulin Gazay accueille jusqu'à 200 exposants de 7 h à 14 h 30, avec des tarifs variant entre 5 € et 20 € pour les marchands. La entrée reste gratuite pour les visiteurs toute la journée.

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À Vauvert, le village du brocanteur situé au 154 avenue Ampère propose une sélection de 90 antiquaires ouverts de 9 h à 17 h. Les amateurs d'antiquités peuvent également se rendre à Saint-Christol-lès-Alès, où 100 exposants sont présents sur la place du Millénaire de 6 h à 12 h 30. Le tarif pour les exposants y est fixé entre 8 € et 13 €.

Journaux et bourses spécialisées

Les bourses aux jouets et puériculture sont très présentes ce samedi. À Bernis, la salle multi-activités de la route de Nîmes accueille cet événement de 9 h à 16 h 30. À Gaujac, la salle Claude Pical accueille jusqu'à 200 exposants pour une bourse aux jouets ouverte de 9 h à 16 h, avec un emplacement de 4 m x 2 m tarifé à 10 €.

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À Comps, la salle polyvalente de l'avenue Léopold Rigoulet propose une bourse aux jouets et puériculture de 8 h à 13 h. À Redessan, la salle des fêtes de l'avenue de la République reçoit 30 exposants pour un événement similaire entre 9 h et 12 h 30. Ces événements sont gratuits pour le public.

Vide-greniers et marchés de plein air

Aigues-Mortes organise une brocante sur la place du marché et l'avenue Frédéric-Mistral de 8 h à 13 h. L'événement réunit 50 exposants et nécessite une réservation. Les tarifs pour les exposants s'échelonnent de 10 € à 15 €. L'entrée est gratuite pour les visiteurs intéressés par la vente de vêtements et d'objets divers.

À Anduze, l'espace Marcel-Pagnol de la rue Pélico accueille un vide-greniers avec 40 exposants de 8 h à 17 h. Un autre vide-greniers se tient au parking du Super U de la rue du Luxembourg, rassemblant 70 exposants de 7 h à 13 h. Les deux événements sont gratuits pour le public.

Horaires et tarifs par ville

Beaucaire propose une brocante devant le Bistro des arènes de 6 h à 16 h. À Aimargues, le parking des platanes du boulevard Jean-Moulin accueille 100 exposants de 7 h à 13 h. Les exposants y paient 10 €. L'entrée est gratuite pour les visiteurs.

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À Nîmes, un autre vide-greniers se tient à l'école Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle de 10 h à 16 h. À Bagnols-sur-Cèze, le grand marché aux puces de la route de Lyon accueille 150 exposants de 6 h à 13 h. Un second vide-greniers avec 90 exposants se tient au parking Les Ombrières de 7 h à 13 h 30, avec des tarifs de 10 € à 15 € pour les marchands.

Les événements à Boisset-et-Gaujac, Brouzet-lès-Alès, Le Martinet et Le Grau-du-Roi offrent également des opportunités de chasse aux trésors. Les horaires et emplacements précis sont disponibles via les coordonnées téléphoniques associées à chaque commune. La participation reste gratuite pour le grand public dans la majorité des cas.

Ce samedi est idéal pour les familles cherchant des jouets d'occasion ou des articles de puériculture à prix doux. Les brocanteurs professionnels et amateurs y proposent des centaines de pièces uniques. Prévoir des espèces pour faciliter les transactions sur place.