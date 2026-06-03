Brocantes et braderies du samedi 6 juin dans le Nord et ses environs

De nombreuses brocantes, braderies et vide-greniers sont organisés le samedi 6 juin dans toute la région du Nord, notamment à Lille, Villeneuve-d'Ascq et ses alentours. Des centaines d'exposants attendent les chineurs pour une journée de shopping passionnant.

Le samedi 6 juin , une vague d'événements dédiés au troc, à la chine et à la recherche de bonnes affaires s'abattra sur le département du Nord et ses zones périphériques.

Des petites communes aux grandes villes comme Lille, c'est une véritable foire aux antiquités et objets de seconde main qui se prépare. Des milliers d'exposants, professionnels et particuliers, sont attendus pour déballer leurs étals dans les rues, sur les places publiques et dans les salles des fêtes.

Cette tradition estivale marque le début de la saison des brocantes et offre aux habitants une occasion unique de dénicher des trésors cachés, des objets vintage ou simplement de faire un peu de ménage dans ses affaires. Dans la métropole lilloise, les événements se multiplient. À Lille même, plusieurs brocantes et vide-greniers sont annoncés dans différents quartiers, avec des centaines d'exposants.

La Braderie du Vieux-Lille, événement phare de la journée, se tiendra de 9h00 à 20h00 dans le centre historique, attirant inévitablement une foule massive à la recherche d'articles de qualité. D'autres animations comme une vente vintage ou un marché aux puces en salle viendront compléter l'offre. Dans les communes limitrophes, le phénomène est tout aussi présent. Villeneuve-d'Ascq proposera une braderie scolaire, une brocante de grande ampleur et même un marché de créations.

Autour de Cambrai, à Lourches ou encore à Bergues, des brocantes sont programmées avec des durées parfois étendues jusqu'au soir. Des événements comme celui d'Oxelaëre, avec plusieurs brocantes simultanées, montrent l'engouement populaire pour ces manifestations. Cette journée du 6 juin s'annonce donc comme un rendez-vous majeur pour les amateurs de brocante dans le Nord, avec un choix exceptionnel d'événements pour satisfaire toutes les envies de chine





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