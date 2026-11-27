Le samedi 28 novembre, brocantes, puces et bourses aux jouets se tiennent dans une trentaine de communes du Gard, avec une entrée libre pour les visiteurs.

Le samedi 28 novembre, une trentaine de communes du Gard accueillent des brocantes, des puces et des bourses aux jouets et à la puériculture. Les programmes recensés concernent aussi bien de grandes villes comme Nîmes, Alès, Uzès ou Bagnols-sur-Cèze que de nombreux villages du département.

La plupart des rendez-vous ouvrent entre 6 h et 9 h et se terminent en début d'après-midi, à l'exception de plusieurs bourses qui se prolongent jusqu'à 17 h. Pour les visiteurs, l'entrée est gratuite sur l'ensemble des sites listés, tandis que les exposants paient un emplacement dont le prix varie selon les organisateurs.

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Brocantes et bourses aux jouets sur tout le Gard

Les bourses aux jouets et à la puériculture forment le groupe le plus représenté, avec des rendez-vous à Calvisson, Quissac, Caveirac, Sabran ou Saint-Alexandre. À Saint-Alexandre, la salle polyvalente accueille 250 exposants de 8 h à 17 h.

Les grands marchés aux puces réunissent davantage d'exposants. Le Nîmes Marché aux puces, situé au 500 chemin du Moulin Gazay, compte 200 exposants de 7 h à 14 h 30, et le grand marché aux puces de Bagnols-sur-Cèze, route de Lyon, en réunit 150 de 6 h à 13 h.

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Dans l'Uzège, le parking du stade du Refuge, route de Nîmes, à Uzès, accueille 80 exposants de 7 h à 13 h. À Sommières, la grande brocante du samedi occupe l'Esplanade des Arènes avec 80 exposants, de 6 h à 13 h.

Les vide-greniers restent de taille plus modeste. Celui du Cailar, à la salle Lapéran, boulevard Gambetta, réunit 30 exposants de 10 h à 16 h, tandis que la bourse aux jouets de Congénies, au foyer communal d'Esquiche Coudes, en accueille 30 de 8 h à 13 h.

Tarifs exposants et réservations à prévoir

Les tarifs exposants vont de 5 à 20 euros selon les sites, et certains organisateurs demandent une réservation préalable. La Grande brocante de Sommières et les puces de Saint-Ambroix se distinguent par des conditions d'inscription différentes.

Au Nîmes Marché aux puces, situé au 500 chemin du Moulin Gazay, les emplacements sont proposés entre 5 € et 20 €. Les puces du samedi de Saint-Ambroix, place de l'Esplanade, appliquent un tarif unique de 10 € pour 80 exposants.

À Sommières, l'emplacement de 6 m x 4 m est facturé 20 € pour un exposant qui vient avec son véhicule, et la manifestation se tient sans réservation. Ce montant est le plus élevé cité pour un emplacement de ce format dans la liste.

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Sur le site de Saint-Christol-lès-Alès, à la Maison pour tous, place du Millénaire, les tarifs exposants s'échelonnent de 8 € à 13 € pour 100 exposants. À Uzès, la fourchette est plus haute, de 12 € à 17 € pour 80 exposants.

Horaires, lieux et contacts pour le 28 novembre

Sur les sites recensés, l'entrée est gratuite et les horaires s'étalent de 6 h à 17 h. Les visiteurs peuvent ainsi organiser leur matinée en fonction des manifestations situées à proximité de leur domicile.

Les bourses aux jouets de Sabran, à la salle polyvalente de la Péligouse, route de Donnat, et de Caveirac, à la salle polyvalente de la rue de la Pépinière, ouvrent de 9 h à 17 h. Les organisateurs de ces deux événements sont joignables par courriel à apeec30@gmail.com pour Sabran et à apecaveirac@gmail.com pour Caveirac.

Au Grau-du-Roi, le parvis des arènes accueille une manifestation de 8 h à 15 h, avec les numéros 04 67 50 39 56 ou 06 69 69 51 63 pour se renseigner. À Vauvert, le village du brocanteur, 154 avenue Ampère, reçoit les visiteurs de 9 h à 17 h, avec le contact 07 58 15 50 72.

Les adresses complètes et les numéros de téléphone de chaque site figurent dans le programme recensé. Il est conseillé de vérifier les horaires auprès des organisateurs avant de se déplacer, en particulier pour les marchés qui ferment dès 13 h.