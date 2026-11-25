Découvrez les meilleurs événements de la semaine du 28 novembre 2026 dans le Nord. Brocantes, bourses aux jouets et salons des antiquités : où aller, à quelle heure et quels exposants attendre.

La semaine du 28 novembre 2026 s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de bonnes affaires et de collectionneurs passionnés dans le département du Nord. Les organisateurs de brocantes, braderies, vide-greniers et bourses aux jouets ont prévu une programmation riche pour ce week-end, offrant des opportunités de chiner dans une multitude de lieux répartis sur l'ensemble du territoire nordiste.

La plus grande bourse aux jouets avec 200 exposants

Les bourses aux jouets dominent cette édition avec des événements majeurs attirant des centaines de revendeurs. L'événement le plus ambitieux se déroulera de 9 heures à 15 heures à l'espace associatif et à l'école Jean-Macé, située rue du Général-de-Gaulle, avec une participation exceptionnelle de 200 exposants prêts à proposer leur inventaire aux visiteurs.

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À proximité, dans la salle d'honneur de l'espace Marie-Jeanne-Favier-Dubus au 2 rue de Pont-à-Marcq, une autre bourse aux jouets accueillira du public de 10 heures à 13 heures. Ces événements spécialisés permettront aux parents et aux collectionneurs de trouver des pièces rares ou de parfaire leurs collections avec des objets en bon état.

Les bourses spécialisées et thématiques de la fin de semaine

Outre les jouets, plusieurs événements ciblés satisferont les passions les plus variées des participants. Une bourse tégestophile, dédiée aux objets de collection liés au thème de la bière, se tiendra de 9 heures à 13 heures à la salle des fêtes située place de Verdun, avec la présence de 50 exposants.

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Les amateurs de puériculture ne seront pas en reste, avec une bourse spéciale se déroulant de 8 heures à 15 heures à la salle de la Cordée au 35 rue d'Hespel, proposant 60 emplacements aux vendeurs. À Roubaix, près de la gare, une bourse aux jouets et vêtements pour enfants de 10 heures 30 à 17 heures 30 réunira 50 exposants dans la salle polyvalente du 77 rue de Roubaix.

Pour ceux qui recherchent des pièces de culture générale, une bourse aux livres de 10 heures à 12 heures se tiendra à la médiathèque Louis-Séraphin au 38 bis place de l'Église. De même, les amateurs de musique pourront se rendre à la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe, au 145 boulevard de l'Europe, pour une bourse aux disques de 10 heures à 17 heures avec 12 exposants.

Les salons des antiquités et des collections majeurs

Le Palais des Grottes, situé boulevard Paul-Bézin, accueillera un salon des antiquités, de la brocante et des collections les 28 et 29 novembre 2026. Ouvert de 9 heures à 19 heures avec une entrée à 3 euros, cet événement regroupera 75 exposants.

Dans la même lignée, la vente solidaire d'antiquités, objets de brocante et livres se tiendra de 10 heures à 18 heures à l'espace sportif Jean-Degros au 65 rue de la Briqueterie. Un second créneau de 11 heures à 17 heures est également prévu le lendemain pour cet événement à but caritatif.

Les passionnés d'objets anciens pourront également visiter le salon du jouet ancien et de la poupée à la Maison des enfants, située au 796 avenue de Dunkerque. L'événement, ouvert de 9 heures à 17 heures avec une entrée à 2 euros, proposera aux visiteurs un voyage dans le temps à travers des pièces de musée accessibles au grand public.

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Le calendrier complet des ventes et des vide-greniers en salle

Le réseau de brocantes en salle est dense, avec des horaires et des locations variés pour s'adapter aux différents rythmes des visiteurs. La Salle Emmanuel-Looten, rue Léon-Claeys près de la mairie, accueillera une brocante de 8 heures à 17 heures avec 60 exposants.

À Marcq-en-Barœul, la Salle Polyvalente Louis-Puget au 6 rue de l'Église recevra 100 exposants pour une brocante de 8 heures à 15 heures. Un peu plus tard dans la matinée, la Salle Polyvalente Anne-Marie-Chevalier au 12 rue de l'Abbé-de-Beco proposera 70 tables pour une vente de 8 heures à 14 heures.

La Salle Polyvalente des Glacis, au 77 avenue des Maréchaux-de-France, organisera une brocante consacrée spécifiquement à la puériculture de 8 heures à 13 heures avec 30 emplacements. La Salle Polyvalente Paul-Machy, au 365 boulevard Pierre-Mendès-France, accueillera quant à elle 70 exposants pour une braderie de 7 heures 30 à 17 heures.

La Salle de la Chênaie, rue des Chênes, proposera également une brocante dédiée à la puériculture de 8 heures à 17 heures. Du côté de la musique, l'Espace Michel-Deplancke, forum Thérèse-Boutry au 26 route de Hautevalle, organisera un salon du disque de 10 heures à 17 heures, avec entre 15 et 20 exposants et une entrée à 2 euros.

Enfin, la Salle des Sports et la Salle des Fêtes Marcel-Spanneut, sur la place du village, accueilleront 60 exposants pour une brocante de 7 heures à 16 heures. Les ventes de Noël, proposant des cadeaux, décorations, jouets, linge de maison et vêtements de fête, se tiendront de 10 heures à 18 heures à la Salle du Parc du Petit Prince, au 69 boulevard Clemenceau.