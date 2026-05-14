Britain's Health Minister Wes Streeting Steps Down Amid Political Crisis, Leaving Path Clear for Starmer or Rayner

The British Health Minister Wes Streeting has announced his resignation from the government, adding to the political turmoil in the country. His departure leaves the path clear for either Keir Starmer or Angela Rayner to take over as the leader of the Labour Party and potentially become the next Prime Minister.

Le ministre britannique de la santé, Wes Streeting , a annoncé sa démission du gouvernement, en pleine crise politique après des élections locales désastreuses pour le Labour et des polémiques qui avaient déjà fragilisé le chef du gouvernement.

Dans sa lettre de démission, il a déclaré avoir perdu confiance dans le leadership de Keir Starmer. Une autre figure travailliste, Angela Rayner, a également annoncé son soutien à Starmer, mais a laissé entendre qu'elle pourrait se joindre à la course si un autre responsable travailliste se lançait.

Andy Burnham, le maire du Grand Manchester, est également en lice, mais doit d'abord être élu député à Westminster avant d'être autorisé à prendre part à un vote pour élire le nouveau chef du Labour. Le nom d'Al Carns, ancien officier de la marine et député de Birmingham, est également revenu dans la presse, mais il n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature





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