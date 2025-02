Brigitte Macron : l'ombre de la pression présidentielle

Brigitte Macron, épouse du président français, est constamment sous le regard public. L'article explore les difficultés qu'elle traverse en raison de la pression exercée par ses fonctions et les décisions parfois controversées de son mari.

Brigitte Macron , épouse du président de la République, est constamment dans l'ombre de son mari. Ses moindres faits et gestes sont scrutés, même lorsqu'ils ne sont pas directement liés à ses fonctions. À l'occasion du lancement de la nouvelle édition des Pièces Jaunes, Paris Match a révélé plusieurs informations inédites sur la première dame . Selon le magazine, Brigitte Macron a été particulièrement affectée par une décision prise par Emmanuel Macron.

La dissolution de l'Assemblée nationale, annoncée sans prévenir, a provoqué une profonde émotion chez elle. « Le lendemain, elle s'est effondrée dans les bras d'une amie », peut-on lire dans l'article. Bien qu'affectée, Brigitte Macron a rapidement surmonté cet épisode, refusant de se laisser submerger par la pression. « C'est une guerrière », précise un proche du couple, ajoutant qu'un mois plus tard, elle était apparue aux côtés de son mari sur la terrasse de l'Élysée. Les résultats des législatives venaient d'être annoncés et, même si elle n'est pas toujours d'accord avec les décisions de son mari, elle reste son soutien indéfectible au quotidien.Brigitte Macron n'a jamais choisi de vivre sous les projecteurs. Elle n'a d'autre choix que de faire face à l'attention constante qui lui est adressée en tant qu'épouse du chef de l'État. Après l'annonce de la dissolution, de nombreux commentaires ont circulé dans la presse. « Cela l'a agacée », témoigne une amie, expliquant qu'elle se sentait instrumentalisée par des personnes guidées uniquement par un désir de vengeance envers son mari. Sur le plateau de TF1 le 8 janvier dernier, Brigitte Macron a rappelé : « Je n'ai jamais dit à personne ce que je pensais de la dissolution », préférant garder son opinion pour elle. La décision de dissoudre l'Assemblée nationale a été largement controversée, et cette année a été particulièrement difficile pour Brigitte Macron. Quelques semaines plus tard, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques s'est déroulée, mais il fallait d'abord gérer les conséquences de la violence politique suite à la décision d'Emmanuel Macron. « Lorsqu'elle utilise le terme « meurtrie » sur le plateau de TF1 à propos de son mari, elle parle en réalité d'elle », confie un proche de la première dame.Brigitte Macron est consciente que les décisions de son époux suscitent beaucoup d'intérêt. Si elle lui donne son avis en privé, elle préfère le soutenir publiquement. Lorsque les gilets jaunes ont marché vers l'Élysée, déterminés à rencontrer le chef de l'État, son épouse s'est tournée vers une de ses amies en lançant : « Réserve-moi une chambre chez toi si les choses tournent mal ». Une déclaration qui ne manquait pas de cynisme. Brigitte Macron avait conscience que la situation pouvait dégénérer.





