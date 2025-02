Brigitte Macron : Face aux critiques, la Première dame se rebelle

Soumise à des campagnes diffamatoires et des attaques en ligne, Brigitte Macron décide de s'affirmer et de riposter. Cette nouvelle attitude ne bouleversera cependant pas son engagement dans les Pièces jaunes.

Connue pour sa réserve, Brigitte Macron a décidé de sortir de son silence face aux critiques et attaques incessantes. Victime de campagnes diffamatoires et de cyberharcèlement , la Première dame affiche aujourd'hui une volonté claire : répondre systématiquement et demander des droits de réponse si nécessaire. Son engagement dans les Pièces jaunes reste intact, mais elle semble aujourd'hui prête à se battre sur plusieurs fronts.

\Une cible récurrente des attaques en ligne, Brigitte Macron n'est pas à l'abri des attaques sur les réseaux sociaux. En 2021, des rumeurs malveillantes ont circulé à son sujet, conduisant à une procédure judiciaire. Deux femmes ont été condamnées en première instance à 500 euros d'amende avec sursis et 8 000 euros de dommages et intérêts pour diffamation. Une autre plainte est en cours pour cyberharcèlement, après la diffusion d'une photo d'elle en maillot de bain accompagnée de commentaires haineux. 'Nous signalons tout acte caractérisé', précise son entourage. Face à ces attaques, la Première dame a choisi de riposter. 'Je ne vais pas me laisser faire', a-t-elle affirmé à une proche. Déterminée, elle n'hésite pas à contacter directement les rédactions qui publient des propos qu'elle juge erronés. Une stratégie assumée, bien qu'elle soit consciente des limites d'un tel combat. Une ancienne ministre lui aurait d'ailleurs rappelé : 'Ne saute pas sur chaque caillou, au risque de finir pieds nus.' \Au-delà des polémiques, Brigitte Macron continue de s'investir pleinement dans ses missions, notamment avec les Pièces jaunes. Le lancement de la 36e édition a réuni des personnalités comme Didier Deschamps, John Legend et Katy Perry. Cette opération, qui finance des projets pour améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants, lui tient particulièrement à cœur. Cette activité lui permet de s'évader d'un climat tendu à l'Élysée. L'équipe autour du couple présidentiel a été marquée par des départs récents et une atmosphère pesante. 'Cela sent la fin', confie un employé. Face à cela, Brigitte Macron préserve son énergie en multipliant les activités extérieures. Ses promenades quotidiennes dans les rues de Paris ou ses escapades à Brégançon sont des soupapes essentielles. Un soutien indéfectible à son époux Si Brigitte Macron fait face à ces attaques, c'est aussi pour protéger Emmanuel Macron. Elle assume pleinement son rôle de soutien dans un contexte politique tendu, marqué par les conséquences de la dissolution de l'Assemblée nationale. Sur RTL, elle déclarait : 'Il pense que donner la parole aux Français, c'est toujours bien'. Une façon de justifier la décision présidentielle tout en apportant son soutien publiquement. Derrière cette solidarité, Brigitte Macron exprime aussi des inquiétudes. Les épreuves politiques et personnelles la touchent, même si elle garde la tête haute. 'C'est une guerrière !', assure un proche, admiratif de sa capacité à faire face. Active, déterminée et résolue à ne pas se laisser abattre, Brigitte Macron affiche aujourd'hui un nouveau visage. Celui d'une femme qui, après des années de discrétion, choisit d'affronter les tempêtes avec fermeté et courage.





closerfr

