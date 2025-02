Brigitte Macron et Didier Deschamps enchantent 300 enfants à Disneyland Paris

Brigitte Macron et Didier Deschamps ont fait le bonheur de 300 enfants hospitalisés en les emmenant à Disneyland Paris pour une journée inoubliable.

Mickey et Minnie le savent bien. Comme chaque début d'année, ils ont dû partager la vedette avec un autre duo adoré des enfants : Brigitte Macron et Didier Deschamps . Ces 4 et 5 février, ils se sont rendus comme tous les ans à Disneyland Paris , pour un rendez-vous cher à leur cœur avec 300 enfants hospitalisés et leurs proches, venus de toute la France.

Une virée dans le parc féérique inaugurée par un concert de Vitaa et Amir, suivi d'une journée passée à (re)découvrir les plus célèbres attractions. Au programme : « Le Pays des Contes de fées » puis « It's a small world », la fameuse maison des poupées et sa chanson « qui reste en tête », s'en amuse Brigitte Macron avec les enfants et Didier Deschamps. Une croisière magique qui plaît toujours à l'ex-prof de lettres, moins fan des montagnes russes. « Emmanuel aime bien plus les sensations fortes que moi ! Il m'entraîne parfois dans des choses très inattendues, ce n'est pas toujours facile à suivre (rires). Je ne l'ai jamais vu avoir peur de quoi que ce soit ! », nous confie-t-elle avec le sourire. Du côté de ses enfants, c'est sa fille cadette qui aime le plus cette adrénaline. «Tiphaine a toujours adoré ce genre d'activités. Elle n'a peur de rien, cela se voit lorsqu' elle fait de l'équitation . Laurence me ressemble plus là-dessus, elle aime les choses plus calmes ! », en sourit la Première dame, qui a multiplié les déplacements pour les Pièces jaunes en un mois, comme à Nice vendredi dernier, pour clôturer l'édition 2025.Brigitte Macron «assure» en DJ De quoi entamer son énergie ? Pas vraiment. Car c'est bien elle qui enflamme le dancefloor lors de la pause goûter au Cowboy Cookout Restaurant, aux airs de grange américaine. Que ce soit sur « Freed from desire » de Gala ou « Roar » de Katy Perry, la présidente de la Fondation des Hôpitaux se déhanche avec chacun des enfants présents, qui se rappelleront longtemps de ce moment. « Partager ces instants avec eux, c'est chaque année une grande joie », savoure Brigitte Macron, entre deux selfies sur la piste et un verre d'eau pour reprendre des forces. Didier Deschamps, tout aussi entouré, préfère de son côté les chocolats chauds à la danse, à quelques mètres de là. Puis tous les yeux se tournent une nouvelle fois vers la Première dame, lorsqu'elle vient prêter main-forte au DJ derrière les platines. « Elle assure en DJ ! », valide l'un des enfants. Gros succès à l'applaudimètre. Et peut-être une idée pour le prochain Gala des Pièces jaunes ?





