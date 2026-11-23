Brigitte Lançon occupe désormais le poste de directrice générale des services à la CCAOP. Elle supervise 60 agents et un budget majeur pour le territoire d'Aygues-Ouvèze.

Brigitte Lançon a officiellement pris ses fonctions de directrice générale des services au sein de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence ( CCAOP) au début du mois de septembre. Cette nomination fait suite au départ en retraite d' Olivier Prouteau, qui avait occupé ce poste clé en début d'année et a laissé la direction des services intercommunale vacante. Présentée aux élus lors du conseil communautaire de juillet, la nouvelle dirigeante assure maintenant la coordination transversale des différents départements de l'intercommunalité.

Parcours et compétences techniques de Brigitte Lançon

Originaire de l'Ariège, Brigitte Lançon possède une longue histoire avec la CCAOP, dont elle est membre depuis 2006. Son recrutement s'est distingué parmi des dizaines de candidatures reçues pour remplacer un cadre du service de l'assainissement. Elle a d'abord été chargée de la mise en place du pôle d'instruction des autorisations d'urbanisme, couvrant six communes du territoire, avant d'être promue directrice générale des services techniques en 2023. Son expertise technique et administrative est aujourd'hui mise à profit pour piloter l'ensemble des opérations de la communauté de communes.

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Responsabilités opérationnelles et management des 60 agents

Aux côtés de Guillaume Argème, directeur général adjoint, Brigitte Lançon doit orchestrer le travail des 60 agents répartis au sein des divers services de l'intercommunalité. Ses missions prioritaires incluent la supervision rigoureuse des budgets pour garantir leur bonne exécution et le conseil des élus sur les décisions stratégiques à prendre dans l'intérêt du territoire. Cette double fonction, à la fois financière et opérationnelle, nécessite une coordination étroite pour assurer le bon fonctionnement quotidien des structures communautaires face aux enjeux locaux actuels.

Relation avec les autorités préfectorales et municipales

La nouvelle directrice générale des services évolue dans un contexte où les relations avec les acteurs locaux sont essentielles. Le préfet de Vaucluse, Thierry Suquet, a d'ailleurs rencontré les maires du territoire d'Aygues-Ouvèze en Provence, soulignant l'importance de la coopération entre l'État et les collectivités territoriales. Brigitte Lançon doit naviguer avec précision entre les attentes des représentants élus locaux et les directives institutionnelles, tout en maintenant la confiance des administrés et des partenaires économiques du bassin de vie.

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Premiers défis budgétaires et calendrier des infrastructures

Dès sa prise de fonction, Brigitte Lançon a été placée devant un chantier de grande ampleur lié à la nouvelle mandature. Ce projet d'envergure, chiffré à plus de 13 millions d'euros, est en préparation depuis plusieurs mois et vise à transformer les infrastructures du territoire. Les premiers coups de pelles sont prévus pour le début de l'année 2027, marquant le lancement concret de ces travaux qui nécessiteront une gestion financière et logistique rigoureuse de la part de la direction générale des services.

Stratégie de déploiement et suivi des dossiers en cours

La phase de transition et de démarrage s'accompagne d'une surveillance accrue des dossiers en cours, notamment ceux relatifs à l'urbanisme et à l'assainissement, domaines dans lesquels Brigitte Lançon a déjà fait ses preuves. La maîtrise de ce budget important et le respect du calendrier prévisionnel pour 2027 constituent les premiers indicateurs de succès de sa direction. La communauté de communes s'appuie désormais sur son expérience pour garantir la réussite de cette nouvelle mandature et l'amélioration continue des services publics locaux.