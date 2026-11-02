Brigitte exclue de L'Amour est dans le pré pour son comportement vulgaire devant la mère de Jean-Louis

À 52 ans, Jean-Louis renvoie Brigitte de L'Amour est dans le pré après ses blagues graveleuses devant sa mère Ida. La candidate est jugée vulgaire et lourde par les internautes.

L'émission phare de M6, L'Amour est dans le pré, a connu une soirée marquée par des controverses fortes concernant l'une de ses prétendantes, Brigitte. Âgée de 52 ans, cette participante a provoqué le tollé sur les réseaux sociaux après avoir tenu des propos jugés vulgaires et lourds en présence de la mère de l'agriculteur. Son comportement lors de la traditionnelle étape du speed-dating a rapidement suscité des réactions virulentes de la part du public et des spectateurs en ligne.

Un comportement inacceptable révélé

La candidature de Brigitte s'est soldée par une rupture brutale initiée par Jean-Louis, âgé de 52 ans. Ce dernier habite avec sa mère, Ida, âgée de 85 ans, et a décidé de ramener deux prétendantes chez lui pour la rencontre. C'est durant la préparation d'un pâté maison que la situation a dérapé. Brigitte a lancé une blague graveleuse à l'attention de Jean-Louis, ignorant complètement la présence d'Ida. Cette dernière, qui ne connaît absolument pas la candidate, a été heurtée par ce manque de retenue flagrant.

Also read La déclaration d'amour du peintre Sébastien Abot à Arles, sa ville d'adoption

La colère de Jean-Louis face à la famille

La réaction de Jean-Louis a été immédiate et sans appel. Il a explicitement fait comprendre à Brigitte qu'elle ne serait plus la bienvenue dans son foyer. Il a déclaré avec fermeté qu'une femme qui s'exprime de manière aussi irrespectueuse devant sa mère qu'elle ne connaît pas doit partir immédiatement. Il a ajouté qu'il ne supportait pas ce type de langage, qualifiant la candidate de cassoss. Cette exclusion définitive a mis fin à toute possibilité de romance entre les deux protagonistes pour cette saison.

Jean-Louis n'a cessé par la suite de porter de l'attention à l'autre candidate présente, Léonie, afin de faire changer d'avis Brigitte. Cependant, la décision était prise. Contrairement à la franchise déplacée de Brigitte, Léonie a choisi de se faire discrète et respectueuse. Elle s'est ainsi attiré les faveurs d'Ida, qui a apprécié son calme et sa posée. La mère de Jean-Louis a même suggéré à son fils de garder Léonie pour qu'ils puissent discuter et se découvrir sans l'agitation provoquée par l'autre prétendante.

Advertisement

Une colère sociale de Karine Le Marchand

Parallèlement aux drama de l'émission, l'animatrice Karine Le Marchand a profité de ce samedi 31 octobre pour exprimer sa colère publique. Sur sa page Instagram, elle a partagé une vidéo tournée au volant de sa voiture dans Paris, dénonçant la désertion de la capitale due aux mobilisations. La maman d'Alya y a adressé un témoignage de soutien solide aux commerçants et aux artistes qui subissent les conséquences de ces manifestations.

Karine Le Marchand a également utilisé cette tribune pour montrer son soutien aux forces de l'ordre et aux personnes confrontées aux violences urbaines. Elle s'est déclarée lassée par la violence des pilleurs et des casseurs qui perturbent le quotidien des Parisiens. Son message reflète une lassitude générale face à ces tensions sociales répétitives qui affectent particulièrement les professionnels du commerce et de la culture en cette période difficile.