Brigitte et Emmanuel Macron: Une Nouvelle Maison au Touquet?

Le couple présidentiel français aurait décidé de vendre leur maison familiale du Touquet et d'en acheter une nouvelle sur le front de mer. Cette décision, bien que gardée secrète, a soulevé beaucoup d'intérêt.

Brigitte et Emmanuel Macron , le couple présidentiel français, envisageraient une nouvelle étape dans leur vie. Selon des informations rapportées par la Voix du Nord, le couple aurait décidé de se séparer de sa maison familiale du Touquet , lieu de nombreux week-ends et vacances pour eux. Cette décision, assez surprenante, est particulièrement significative pour Brigitte Macron .

Construite en 1908 par Anatole Bienaimé, la demeure, surnommée 'Monéjan' en référence à la contraction des prénoms de ses parents, Simone et Jean Trogneux, a longtemps appartenu à la famille de Brigitte. La maison, d'au moins 250 m² habitables, aurait déjà trouvé preneur, bien que la confirmation de la vente et son prix exact restent inconnus. Le gérant du magasin de vêtements situé au rez-de-chaussée de la maison a révélé qu'ils étaient locataires de Madame Macron depuis 20 ans, mais qu'ils n'avaient été prévenus ni associés à la transaction. L'objectif du couple serait de garder cette vente discrète. Des sources affirment que ce n'est pas une agence locale qui s'est occupée de la transaction, et la Voix du Nord évoque un prix de 3,7 millions d'euros, largement au-dessus du marché actuel. Des rumeurs circulent également au Touquet sur un nouvel achat de Brigitte et Emmanuel Macron, une belle villa avec jardin en plein centre-ville. Cette nouvelle maison serait située boulevard du Docteur-Jules-Pouget, et serait 'en briques rouges' à plusieurs étages. Selon des sources, il s'agit d'une maison qui répond à un souhait spécifique de Brigitte Macron : elle voulait plusieurs plateaux pour accueillir ses enfants. Pour le moment, la vente de leur maison familiale n'est pas officiellement confirmée, et le couple Macron souhaite garder son intimité. Cette nouvelle étape dans leur vie est toutefois un changement significatif pour Brigitte et Emmanuel Macron, qui continuent à être attachés au Touquet. C'est là que le président a passé de nombreux week-ends, épousé Brigitte, et où il continue de voter. La nouvelle maison pourrait bientôt accueillir l'ensemble de la famille Macron, dans une ville qu'ils apprécient tant





closerfr / 🏆 29. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Brigitte Macron Emmanuel Macron Touquet Maison Vente Nouvelle Maison Vie Privée Couple Présidentiel

France Dernières Nouvelles, France Actualités

