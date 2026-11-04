Brigitte Bardot : La Mini Moke disparaît et Max Guazzini vise Bernard d'Ormale

Tensions entre la Fondation Brigitte Bardot et Bernard d'Ormale. La disparition de la célèbre Mini Moke de l'actrice est pointée du doigt, ravivant le conflit successoral.

La relation complexe entre la Fondation Brigitte Bardot et Bernard d'Ormale connaît un regain de tension majeur ce mardi 3 novembre. Max Guazzini, le nouveau président de l'association, a utilisé une apparition télévisée pour révéler la disparition suspecte d'un objet emblématique de la légende du cinéma. Cette nouvelle accusation place le veuf de l'actrice au cœur d'une controverse publique immédiate.

Disparition de la Mini Moke mythique

Max Guazzini a confirmé durant son interview que la célèbre Mini Moke de Brigitte Bardot est actuellement introuvable. Ce véhicule tout-terrain, avec lequel l'actrice circulait fréquemment dans les rues de Saint-Tropez, a fait l'objet d'une révélation choc. Lors de l'émission, un interlocuteur a questionné la présidence de la fondation en demandant explicitement où avait été mise la voiture. Cette question directe a mis en lumière le manque de traçabilité actuel concernant les biens de la fondation.

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La Mini Moke n'est pas un simple accessoire, mais un symbole fort de l'identité visuelle de Brigitte Bardot. Sa disparition intervient dans un contexte où la propriété de La Madrague, le domaine tropezien où l'actrice a vécu ses dernières années, est un enjeu central. Les tensions autour de cet héritage matériel semblent s'intensifier rapidement entre les deux parties en conflit.

Accusations croisées et nuances du président

Max Guazzini a tenu à nuancer ses propos tout en maintenant la gravité de la situation. Il a rappelé que les biens présents dans la propriété tropézienne appartiennent désormais juridiquement à la Fondation Brigitte Bardot. Cette précision juridique rend la disparition de la Mini Moke particulièrement problématique pour l'association. Le manque de contrôle sur ces éléments soulève des questions sur la gestion actuelle du patrimoine de l'actrice.

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Bernard d'Ormale, l'homme d'affaires de 85 ans, est implicitement visé par ces révélations. Il a partagé la vie de l'actrice pendant 35 ans avant son décès. Actuellement, il souhaite récupérer plusieurs effets personnels restés sur place à La Madrague. Ses demandes de restitution entrent en collision directe avec la volonté de la fondation de conserver l'intégralité du patrimoine.

Contexte d'une succession chaotique

Cette affaire s'inscrit dans une série de conflits ouverts depuis la mort de Brigitte Bardot en décembre 2025. Une lettre manuscrite datée du 17 novembre 2022 a été dévoilée le lundi 2 novembre. Ce courrier, dont l'actrice aurait confié une copie à des proches, dépeint une détresse profonde au sein du mariage. Brigitte Bardot y écrira notamment avoir été détruite jour après jour par son époux.

Bernard d'Ormale s'est interrogé sur l'authenticité de ce document lors de sa publication. Néanmoins, cette lettre atteste des tensions relationnelles qui existaient avant le décès de l'actrice. Ces éléments historiques ajoutent une couche de complexité à la gestion actuelle de la succession. Chaque geste de l'un ou de l'autre est analysé sous le prisme de cette histoire personnelle difficile.

Impact sur la gestion de l'héritage

Les accusations de Max Guazzini visent à renforcer la position de la Fondation Brigitte Bardot. En pointant du doigt la disparition d'objets, il tente de légitimer le contrôle strict de l'association sur La Madrague. Guylaine Calmels-Bock, la directrice de la fondation, a déjà qualifié Bernard d'Ormale de narcissique et colérique dans des déclarations précédentes.

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La vente aux enchères d'objets personnels a déjà divisé l'opinion publique. Bernard d'Ormale a critiqué ces ventes, les qualifiant de non-respect de la mémoire de son épouse. Le remplacement de Bernard d'Ormale à la tête de la fondation par Max Guazzini a accéléré ces changements de paradigme. La situation actuelle montre que la cohabitation entre le veuf et l'organisation est devenue intenable.